Şubat ayı baz yükü 192 TL/MWh, Mart ayı baz yükü 187.8 TL/MWh, Nisan ayı baz yükü ise 188.5 TL/MWh seviyelerinde işlem görürken 2018 ikinci çeyrek 189 TL/MWh’ten işlem gördü.

Geçtiğimiz hafta toplam üretim içinde yenilenebilir kaynakların payı %29.8, doğalgazın payı %33.3, kömürün payı ise %38.7 oranında yer tuttu.

Enexion Enerji Danışmanlık Türkiye Genel Müdürü ve Enerji Uzmanı Ceren Özdal, “Bu haftaki verileri dikkate aldığımızda spot piyasa fiyat ortalamasının %2.4 oranında artış gösterdiğini görüyoruz. Enerji piyasasının liberalleşmesi noktasında atılan önemli bir adım olan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan son kaynak tedarik tarifesi, önümüzdeki dönemde enerji sektöründe dikkatle izlememiz gereken verilerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Piyasa fiyatları dikkate alınarak belirlenecek ve 1 Nisan’dan itibaren yürürlükte olacak olan SKTT ile tüketicilerin büyük kısmı, serbest piyasa koşullarında tedarik gerçekleştiriyor olacak. Uzun süredir tüketici tarafında değişim sürecinde olan enerji sektöründeki değişimin artarak devam ettiğini görüyoruz. Enexion olarak bu süreci çok yakından takip ediyor ve bu değişim ve dönüşüm sürecini başarılı bir şekilde yöneterek iş ortaklarımız için katma değer yaratmaya devam ediyoruz” dedi