Mate 10 Pro Yüksek Performansıyla Ön Plana Çıkıyor
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Mate 10 Pro Yüksek Performansıyla Ön Plana Çıkıyor


Mate 10 Pro Yüksek Performansıyla Ön Plana Çıkıyor
Mate 10 Pro Yüksek Performansıyla Ön Plana Çıkıyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-23 Saat: 14:01:46
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Mate 10 Pro üretimleri yüksek performansı ile birlikte her türlü hava koşulunda kolay kullanım imkanı sağlaması son derece dikkat çekiyor.

Fotoğraf çekilecek koşulları hemen saptayan Mate 10 Pro, net ve kusursuz fotoğraflar elde edilmesini sağlıyor. Mükemmel kar fotoğrafları çekebilmeye olanak sunan Mate 10 Pro, aynı zamanda gündoğumu, gün batımı, bitkiler, çiçekler, yemekler ve belgeleri de kolaylıkla algılıyor ve fotoğraf çekmeyi kolaylaştırıyor. Gereksiz gecikmeler olmadan fotoğraf çekebilmeyi mümkün kılan Mate 10 Pro, profesyonel fotoğraflar çekebilmek için ayrıcalık sunuyor.

Her Türlü Hava Koşulunda Eşsiz Fotoğraflar Çekmek Mümkün Oluyor

Üstün donanım özellikleri ve dayanıklı yapısıyla her türlü hava koşulunda yüksek performans sunan Mate 10 Pro, yoğun kar yağışı altında bile kolaylıkla video veya fotoğraf çekebilmeye olanak tanıyor. AI desteği sayesinde bütün ortamların kolaylıkla algılanmasını sağlayan Mate 10 Pro, karlı sahneleri algılama özelliğiyle rakiplerinden farklılaşıyor. Karlı ortamlarda benzersiz fotoğraflar çekebilmeye olanak tanıyan Mate 10 Pro, kışın çekiciliğini gözler önüne seriyor. Karlı ortamlarda fotoğraf çekerken en ufak detayın bile gözden kaçmasını engelleyen Mate 10 Pro, zorlu hava koşullarını ortadan kaldırarak en güzel kar fotoğraflarının çekilmesini mümkün kılıyor.

Her Zaman Net Fotoğraflar

Odaklama, faz ölçümü, kontrast, derinlik ve mesafe gibi birbirini tamamlayan dört farklı mekanizma sayesinde anında ve kusursuz bir şekilde fotoğraf çekebilmeye imkan tanıyan Mate 10 Pro, fotoğraf makinesinin hata yapmasını engelliyor ve daima net fotoğraflar çekebilmeyi olanaklı kılıyor. F/1.6 diyafram aralığındaki objektiflere sahip olan Mate 10 Pro, kötü hava koşullarında bile süper perde hızıyla fotoğraftaki hareketi dondurmayı sağlıyor. Optik sabitleme özelliği sayesinde snowboard veya kayak yapılırken video kaydedebilmeyi mümkün kılan Mate 10 Pro, üstün özellikleriyle rakiplerine fark atıyor.

Uzun Batarya Ömrü Sayesinde Şarj Sorunları Ortadan Kalkıyor
4000 mAh’lık bir pile sahip olan Mate 10 Pro, uzun süreli yoğun bir kullanım olanağı sunuyor. Uzun süreli batarya kullanımıyla hayatı kolaylaştıran Mate 10 Pro, süper şarj özelliğiyle de güvenli ve en hızlı çözüm sunuyor. Çoğu hızlı şarjlı akıllı telefon 9V ve 2A akımı kullanırken, Huawei SuperCharge sistemi sayesinde Mate 10 Pro, daha düşük bir voltajla daha yüksek 4.5A akımı ile şarj edilebiliyor. Mate 10 Pro’yu normal şarj cihazlarından dört kat daha fazla bir hızla şarj edebilmeyi mümkün kılan Huawei SuperCharge, şarj sorunlarını ortadan kaldırıyor.

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