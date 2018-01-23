Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 23 şehrin içinde bulunduğu Cazibe Merkezleri Programı'nın kamuoyuna duyurulmasının üstünden bir sene geçti. Bölgede faaliyet gösteren iş adamları programın bir an önce uygulamaya geçmesini bekliyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın 24 Ocak 2017 tarihinde ayrıntılarını bildirdiği Cazibe Merkezleri Programı'nda, desteklenecek projelerin karar aşaması sürüyor.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar, programın bölge açısından önemine işaret ederek, altyapı ve üretime yönelik yatırımcıları memnun edecek teşviklerin olduğunu dile getirdi. Program dahilinde yalnızca Diyarbakır'dan 73 yatırım başvurusu aldıklarına işaret eden Sayar, desteklenecek yatırımcıların uzun süredir açıklanmadığını aktardı. Bu durumun belirsizliğe sebep olduğunu anlatan Sayar, 6. bölge desteklerinden yararlanacak yatırımcıların da yatırım yapmayarak bu destekleri beklediğine dikkat çekti. Programın kısa süre içinde hayata geçirilmesini beklediklerini ifade eden Sayar, program kapsamındaki 23 şehre de aynı desteklerin verileceğini bildirerek, avantajlı olmayan şehirlerle yatırım çekme potansiyeli fazla olan yerlerin aynı desteklerden faydalanmasının doğru olmadığını belirtti.

Yatırımcılar Projeyi Beklediği İçin Yatırım Yapmadı

Diyarbakır'ın yatırım çekmede sorun yaşadığına işaret eden Sayar, yatırım şartları farklı olan 23 şehre aynı avantajların sunulmasının, yatırım potansiyeli yüksek olan şehirler için hoş olmadığını aktararak, programın avantajlı şehirleri daha cazip hale getirecek şekilde uygulanması önerisinde bulundu.