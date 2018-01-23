Online Uçuş Satışlarında Türkiye Üçüncü Sırada
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Online Uçuş Satışlarında Türkiye Üçüncü Sırada


Online Uçuş Satışlarında Türkiye Üçüncü Sırada
Online Uçuş Satışlarında Türkiye Üçüncü Sırada Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-23 Saat: 14:17:12
Anasayfa Eko Gündem Online Uçuş Satışlarında Türkiye Üçüncü Sırada

Enuygun.com Üst Yöneticisi Çağlar Erol, online seyahatte Türkiye'nin Amerika ve İspanya'dan sonra dünyada 3'üncü sırada bulunduğuna dikkat çekti.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Enuygun.com Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Erol, Türkiye'nin online ortamda çok etkin olduğunu belirterek, ülkenin dinamik nüfusunun fazla olmasının online dünyanın verimin ve hızını arttırdığına işaret etti. Dünya geneli baz alınarak yapılan bir araştırmaya göre online seyahat satışlarında Türkiye'nin Amerika ve İspanya'dan sonra dünyada 3'üncü sırada bulunduğuna dikkat çeken Erol, ülkede online alışverişin özellikle seyahat sektöründe olmak üzere çok kullanıldığını aktardı. 

Enuygun.com'un 2017 senesinin genelinde uçak bileti satışlarında 5 milyon adet satışa ulaştıklarını ifade eden Erol, genellikle yurt içi uçak bileti satışlarının yapıldığını belirtti. Erol, Aralık 2017 itibarıyla Türkiye'de satılan her 100 yurt içi biletin 9 tanesinin Enuygun.com aracılığıyla satın alındığını vurguladı. 

Yurt Dışı Satışları Arttırılmalı 

2017 senesinde dünya genelinde ticari uçuşlarda 4 milyar uçak bileti satışı gerçekleştirildi. Türkiye'de yurt içi uçuşlarda 55 milyon uçak bileti satıldı. Türkiye'de bulunan yurt dışı yolcuların sayısı ise Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)'in elde ettiği verilere göre, 83 milyon seviyesinde olduğu belirlendi. Erol, Türkiye'nin bu uçuş sayılarıyla hava yolu taşımacılığında dünya genelinde çok başarılı bir performans gösterdiğini bildirdi. Hedeflerinin 7 milyon uçak bileti satış gerçekleşirmek olduğunu dile getiren Erol, yurt içi satış performansının başarılı olduğunu, yurt dışı uçuşlarda ise daha çok satış yapmak için çalıştıklarını belirtti. 

Türkiye'nin ilk online uçak bileti satış sitelerinden biri olduklarına dikkat çeken Erol, online dünyada bir bilgi birikimlerinin yeterince iyi olduğunu ve bu bilgi birikiminin kullanılarak uluslararası başarıya ulaşmayı planladıklarını ifade etti. 

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