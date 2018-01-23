Türkiye'nin Organik Gıda İhracatı 87 Milyon Dolara Ulaştı
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Türkiye'nin Organik Gıda İhracatı 87 Milyon Dolara Ulaştı


Türkiye'nin Organik Gıda İhracatı 87 Milyon Dolara Ulaştı
Türkiye'nin Organik Gıda İhracatı 87 Milyon Dolara Ulaştı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-23 Saat: 14:30:18
Anasayfa İthalat&İhracat Türkiye'nin Organik Gıda İhracatı 87 Milyon Dolara Ulaştı

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celep, Türkiye'nin 2017 senesinde gerçekleştirdiği organik gıda ürünü ihracatının bir önceki seneye kıyasla yüzde 17 oranında artarak 87 milyon dolara yükseldiğini dile getirdi.

Türkiye'nin 2017 senesine yönelik organik gıda ürünü ihracatının bir önceki seneye kıyasla yüzde 17 oranında artarak 87 milyon dolara ulaştığını bildiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB)'in yapmış olduğu yazılı açıklamalar kapsamında, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) ve Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği 'nin iş birliği içinde Çeşme ilçesinde bir otelde düzenlediği "Organik Tarım Çalıştayı" sonlandı. Organik Tarım Çalıştayı'na katılımda bulunan Birol Celep, burada yapmış olduğu açıklamalarda EİB'in, Ekonomi Bakanlığı tarafından organik gıda sektöründe koordinatör birlik olarak belirlendiğini dile getirdi. 

Organik İşaretleme Yapılmadığı İçin Rakamlar Düşük Görünüyor 

Günümüzde 68 ülkeye organik gıda ürünü ihraç ettiklerini bildiren Celep, Türkiye'nin 2017 senesindeki organik gıda ürünü ihracatı, bir önceki seneye kıyasla yüzde 17 oranında artarak 87 milyon dolara ulaştığını belirtti. Aynı süreçte dış satışların ağırlık bazında yüzde 10 oranında artarak 21 bin tona ulaştığına işaret eden Celep, en çok ihraç edilen ürünlerin çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, fındık ve kuru kayısı olduğunu anlattı. Türk organik gıda sektörünün 2023 senesinde 2.5 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirmeyi hedeflediğini aktaran Celep, Türkiye'de organik gıda sektörünün ihracat rakamlarının kaydedilen tutarın en az 5 katı fazla olduğuna işaret etti. İhracat beyannamelerinde organik işaretlemeler tam olarak yapılmadığı için rakamların düşük göründüğünü ifade eden Celep, organik gıda ürünleri ihracatında ilk sırada Almanya'nın yer aldığını belirterek, bu ülkeyi ABD ve Fransa'nın seyrettiğini anlattı. 

Ege İhracatçı Birlikleri Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Birol Celep EİB
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