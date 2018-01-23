O Şirketin Piyasa Değeri 100 Milyar Dolara Ulaştı!
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O Şirketin Piyasa Değeri 100 Milyar Dolara Ulaştı!


O Şirketin Piyasa Değeri 100 Milyar Dolara Ulaştı!
O Şirketin Piyasa Değeri 100 Milyar Dolara Ulaştı! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-23 Saat: 14:46:54
Anasayfa Borsa&Finans O Şirketin Piyasa Değeri 100 Milyar Dolara Ulaştı!

Netflix, 2017 senesinin dördüncü çeyrek döneminde gelir ve net kârını yükseltti.

Netflix bilançosunu kamuoyuyla paylaşmasıyla beraberinde şirketin piyasa değeri ilk defa 100 milyar doları geçtiği belirlendi. İnternet televizyon ağı Netflix, 2017 senesinin dördüncü çeyrek döneminde net kâr ve gelirinin arttığını bildirdi. Netflix'in yapmış olduğu açıklamalarda, geçen senenin dördüncü çeyrek döneminde şirketin elde ettiği gelir, 2016 senesinin aynı dönemine kıyasla yüzde 33 oranında artarak 3.29 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Şirketin geliri 2016 senesinin dördüncü çeyrek döneminde 2.48 milyar dolar seviyesindeydi. 

Şirketin 2017'nin dördüncü çeyrek döneminde net kârı bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 178 oranında artarak 186 milyon dolara yükseldi. Netflix, 2016 senesinin Ekim-Aralık dönemleri arasında 67 milyon dolar net kâr elde ettiğini duyurmuştu. Netflix'in, net kâr ve gelirindeki artışını duyurmasından sonra, New York borsasının kapanış saatlerinin ardından yapılan sınırlı işlemlerde hisse başına değeri yüzde 8.8 oranında yükselerek 247.67 dolara ulaştı. Bu sayede şirketin piyasa değeri 98.5 milyar dolardan 107.2 milyar dolara ulaştı. Bu değer artışıyla beraberinde Netflix'in piyasa değeri ilk kez 100 milyar doları geçti. 

Şirket Abone Sayısında Da Rekor Kırdı 

Netflix, 2017 senesinin dördüncü çeyrek döneminde küresel bazda 8 milyon 330 bin yeni abone kazandı. Bu veriler kapsamında, şirket tarihinde bir çeyrekte ulaşılan yeni abone sayısında da rekor kırılmış oldu. Aynı süreçte yeni abonelerin 1 milyon 980 bin kişisi ABD'den, 6 milyon 360 bin kişisi ABD dışı ülkelerden geldi. Netflix'in toplam üye sayısı ABD'de 54 milyon 750 bine, ABD dışı ülkelerde 62 milyon 830 bine çıkan şirketin toplam abone sayısı 117 milyon 580 bine ulaştı. 

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