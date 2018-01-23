Netflix bilançosunu kamuoyuyla paylaşmasıyla beraberinde şirketin piyasa değeri ilk defa 100 milyar doları geçtiği belirlendi. İnternet televizyon ağı Netflix, 2017 senesinin dördüncü çeyrek döneminde net kâr ve gelirinin arttığını bildirdi. Netflix'in yapmış olduğu açıklamalarda, geçen senenin dördüncü çeyrek döneminde şirketin elde ettiği gelir, 2016 senesinin aynı dönemine kıyasla yüzde 33 oranında artarak 3.29 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Şirketin geliri 2016 senesinin dördüncü çeyrek döneminde 2.48 milyar dolar seviyesindeydi.

Şirketin 2017'nin dördüncü çeyrek döneminde net kârı bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 178 oranında artarak 186 milyon dolara yükseldi. Netflix, 2016 senesinin Ekim-Aralık dönemleri arasında 67 milyon dolar net kâr elde ettiğini duyurmuştu. Netflix'in, net kâr ve gelirindeki artışını duyurmasından sonra, New York borsasının kapanış saatlerinin ardından yapılan sınırlı işlemlerde hisse başına değeri yüzde 8.8 oranında yükselerek 247.67 dolara ulaştı. Bu sayede şirketin piyasa değeri 98.5 milyar dolardan 107.2 milyar dolara ulaştı. Bu değer artışıyla beraberinde Netflix'in piyasa değeri ilk kez 100 milyar doları geçti.

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