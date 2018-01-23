THY Dijital Ajans Konkoru Sonuçları Belli Oldu
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THY Dijital Ajans Konkoru Sonuçları Belli Oldu


THY Dijital Ajans Konkoru Sonuçları Belli Oldu
THY Dijital Ajans Konkoru Sonuçları Belli Oldu Elif İşçi - Tarih: 2018-01-23 Saat: 14:06:12
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Türkiye'nin en büyük hava yolu şirketi Türk Hava Yolları bir süredir yaptığı görüşmelerin ardından Wanda Digital ile çalışmaya başladı.

Türk Hava Yolları'nın geçtiğimiz günlerde açtığı dijital proje konkuru sonuçlandı. Konkur sonucuna göre global ve yerel iletişimde dijital proje yürütecek ajanslardan biri de Wanda Digital oldu.

Sektöründe lider birçok global ve yerel markayla çalışan ve 200'ün üzerinde ödül kazanan Wanda Digital, 2015 yılından beri WPP’nin ajans grubu J. Walter Thompson Company bünyesinde network’ün önemli bir parçası olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Wanda, yeni müşterisini kendi sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir video ile duyurdu.

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