Merkezi Balıkesir'de bulunan ve dünyanın sayılı büyük transformatörlerini (trafo) üreten fşirket, Marmaray ve yapımı hala süren İstanbul 3. Havalimanı için trofa üretiyor. Balıkesir'de 51 senedir transformatör üreten Balıkesir Elektro Mekanik Sanayi Tesisleri (BEST), yalnızca Türkiye'de değil aynı zamanda 50'yi aşkın ülkede büyük projelerde kendini gösteriyor. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Balıkesir Elektro Mekanik Sanayi Tesisleri (BEST) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve murahhas üyesi Sırrı Yırcalı, senelik üretimlerinin yüzde 30'luk bölümünün yurt içi piyasalarda kullanıldığını, kalan yüzde 70'lik bölümünün ise yurt dışına ihraç edildiğini dile getirdi. Türkiye'de transformatör üretiminde birinci sırada olduklarına işaret eden Yırcalı, dünyadaki bağımsız trafo üreticileri arasında da ilk sırada yer aldıklarını belirtti.

TEİAŞ İhalesinin Alınmasıyla Şirket Büyüme Fırsatı Buldu

Çanakkale Biga ilçesinde çok büyük bir ''Ark Ocağı Fırın Trafosu" ürettiklerini ifade eden Yırcalı, BEST'in Türkiye'de ve dünya genelinde önemli projelerde bulunmaktan memnuniyet duyduklarını aktardı. Yırcalı, dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul 3. Havalimanı'nın bütün transformatörlerinin kendileri tarafından üretildiğini vurgulayarak, güç ve kuru tip dağıtım transformatörlerini kendilerinin ürettiğini açıkladı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)'ın düzenlediği ve bu sektörde şimdiye kadar yapılan olan en büyük ihaleyi kazandıklarını dile getiren Yırcalı, bu ihale sayesinde dünyayla rekabet edecek güce sahip olduklarını gösterdiklerini belirtti. Yırcalı, alınan ihale kapsamında TEİAŞ'a 18 sene boyunca transformatör üretileceğini aktardı.