Atık Pet Şişeler Tekstil Ürünü Haline Geliyor
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Atık Pet Şişeler Tekstil Ürünü Haline Geliyor


Atık Pet Şişeler Tekstil Ürünü Haline Geliyor
Atık Pet Şişeler Tekstil Ürünü Haline Geliyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-23 Saat: 15:21:58
Anasayfa İthalat&İhracat Atık Pet Şişeler Tekstil Ürünü Haline Geliyor

Gaziantep'te faaliyet gösteren bir şirket ABD, Almanya, Belçika gibi ülkelerden satın aldığı atık pet şişeleri, kırarak ayrıştırdıktan sonra çeşitli kimyasal işlemlere sokarak elyaf ve iplik haline getiriyor.

Üretilen elyaf ve ipliği 35 ülkeye ihraç eden şirket, 2019 senesinde aylık üretimini 6 bin tona, ihracatını ise 40 milyon dolara yükseltmeyi hedefliyor. Ar-Ge çalışmaları yürüten şirket, çöpten toplanan atıkların hastanelerde kullanılabilecek hijyenik malzemeler ve su emiciliği yüksek ürünler haline geliyor. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Gama Elyaf ve İplik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kaplan, pet şişeleri iplik haline getiren öncü şirketlerden biri olduklarını vurgulayarak, 2016 senesinden bu yana üretim gerçekleştirdiklerini bildirdi. 

Kullanılan pet şişelerin büyük bir kısmının yurt dışından ithal alındığını dile getiren Kaplan, Türkiye'de ve yurt dışında markaların kullanması için üretim yaptıklarını belirterek, kullanılan ham maddelerin büyük bir kısmının ABD, Almanya, Belçika gibi ülkelerden alındığını aktardı. 

Senede 15 Milyon Dolar İhracat 

Günlük bazda 50 ton üretim kapasitesine sahip olduklarına işaret eden Kaplan, pet şişelerden ayda 1.500 ton civarında elyaf ürettiklerine değindi. Senelik bazda 15 milyon dolar değerinde ürün ihraç ettiklerini aktaran Kaplan, Haziran, Temmuz aylarında yapacakları yatırımlarla üretimin iki katına çıkartılacağını dile getirdi. 

2018 senesinde 25 milyon dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediklerine dikkat çeken Kaplan, 2019 senesinin Haziran ayından sonra günlük üretimlerini 200 ton, aylık üretimlerini 6 bin tona çıkartacaklarını ifade etti. 2019'da 40 milyon dolar ihracat hedeflediklerini aktaran Kaplan, pet şişelerden elde edilen polyester elyafların başlıca kuzey Avrupa ülkeleri olmak üzere 10 ülkeye, ipliklerin ise başlıca Endonezya, Pakistan, ABD ve Kolombiya olmak üzere 25 ülkeye ihraç edildiğini anlattı. 

Pet Şişe Ar-Ge Elyaf İplik Gama Elyaf ve İplik Sanayi Zafer Kaplan
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