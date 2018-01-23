Üretilen elyaf ve ipliği 35 ülkeye ihraç eden şirket, 2019 senesinde aylık üretimini 6 bin tona, ihracatını ise 40 milyon dolara yükseltmeyi hedefliyor. Ar-Ge çalışmaları yürüten şirket, çöpten toplanan atıkların hastanelerde kullanılabilecek hijyenik malzemeler ve su emiciliği yüksek ürünler haline geliyor. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Gama Elyaf ve İplik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kaplan, pet şişeleri iplik haline getiren öncü şirketlerden biri olduklarını vurgulayarak, 2016 senesinden bu yana üretim gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Kullanılan pet şişelerin büyük bir kısmının yurt dışından ithal alındığını dile getiren Kaplan, Türkiye'de ve yurt dışında markaların kullanması için üretim yaptıklarını belirterek, kullanılan ham maddelerin büyük bir kısmının ABD, Almanya, Belçika gibi ülkelerden alındığını aktardı.