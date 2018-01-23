Uluslararası piyasa uzmanları, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın piyasalara etkisinin oldukça sınırlı olduğunu belirterek, Türkiye’nin gelişmekte olan piyasalardaki yükselişten faydalandığını belirtti. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Merkezi Londra’da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi'nin Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, şimdiye kadar Zeytin Dalı Harekatı'nın piyasaya etkisinin sınırlı olduğunu, bu gelişmeyle küresel piyasaların likit olduğu bir sürece denk geldiğini ifade ederek, bu durumun diğer tüm riskler karşısında olumlu sonuç alınmasını sağladığını dile getirdi. Ash, daha çok kar elde edilmesi adına yatırımcıların jeopolitik riskleri ve ülke risklerini görmezden geldiğini belirtti.