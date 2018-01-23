Uluslararası piyasa uzmanları, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın piyasalara etkisinin oldukça sınırlı olduğunu belirterek, Türkiye’nin gelişmekte olan piyasalardaki yükselişten faydalandığını belirtti. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Merkezi Londra’da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi'nin Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, şimdiye kadar Zeytin Dalı Harekatı'nın piyasaya etkisinin sınırlı olduğunu, bu gelişmeyle küresel piyasaların likit olduğu bir sürece denk geldiğini ifade ederek, bu durumun diğer tüm riskler karşısında olumlu sonuç alınmasını sağladığını dile getirdi. Ash, daha çok kar elde edilmesi adına yatırımcıların jeopolitik riskleri ve ülke risklerini görmezden geldiğini belirtti.
TL Kayıplarını Telafi Ediyor
TL'nin Afrin operasyonuna tepki olarak yeni haftaya olumsuz bir seyir izleyerek başlamasına rağmen kayıplarını telafi ettiğini dile getiren ekonomist İpek Özkardeşkaya, piyasanın tersine döndüğünü belirterek, küresel piyasalarda ABD'de hükümetinin bütçe krizi sebebiyle kısmen kapanmasısının doların düşmesine ve küresel piyasalarda sermayenin gelişmekte olan ülke kurlarına yönelmesinin ise emtia fiyatlarındaki artışla Türkiye-Suriye sınırında yaşanan jeopolitik tansiyonu dengelemiş olarak göründüğünü vurguladı. Sınır ötesi gerginliklerin TL fiyatlarına yansıdığını aktaran Özkardeşkaya, TL'nin dolar karşısında jeopolitik gerginliklere karşın 3.80 seviyesinin altına çekilmesinin harekata karşın TL'nin gelişen piyasaların rallisinden geri kalmadığını dile getirdi. Özkardeşkaya, bu gelişmenin iyi bir gelişme olduğuna değindi.
Capital Economics Kıdemli Gelişen Piyasalar Ekonomisti William Jackson, mevcut durumun geçtiğimiz hafta görülen satışların yansıması olabileceğini belirtti.