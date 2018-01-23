Güleç: Fuar, mobilya sektörünün ihracat hedefi noktasında önemli bir konumda

Türkiye mobilya sektörünün tüm paydaşlarını aynı çatı altında buluşturan CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, bu yıl 14. kez kapılarını sektör profesyonellerine açtı. Türkiye’nin yanı sıra Avrasya Bölgesi’nin en büyüğü, dünyanın ise en büyük iki mobilya fuarından biri olan CNR İMOB, altı gün boyunca 60.000’i yabancı olmak üzere, 150.000’in üzerinde ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.

Türkiye ekonomisinin en önemli taşlarından biri olan ve mobilya sanayisini tek çatı altında buluşturmak için 14 yıldır düzenlenen CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, 23 Ocak 2018 Salı günü (bugün) sektör profesyonellerine kapılarını açtı.

Fuarın açılışında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, T.C. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi,Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç’in yanı sıra sektör derneklerinin başkanları ve sektör profesyonelleri hazır bulundu. Türkiye ekonomisinin 2023 vizyonu çerçevesinde mobilya endüstrisinin ihracat hedeflerine ulaşmasında her geçen yıl katkısını artıran fuar, katılımcılarına yeni hedef pazarlara yönelik iş geliştirme olanakları sunuyor.

Tüfenkci: Türkiye’de var olan tüm sektörlerin dünya ile rekabet edecek duruma gelmesi için çalışıyoruz

Açılışta katılımcılara seslenen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, fuarın, sektörün dünyaya ulaşmasında önemli bir buluşma olduğunu ve iş bağlantılarının yanı sıra ortaya koyduğu performansla dünyanın cazibe noktasına haline geldiğini söyledi. Hükümet ve bakanlık olarak ekonominin daha ileriye gelmesi için çalıştıklarının altını çizen Tüfenkci, “Biz, Türkiye’de var olan tüm sektörlerin dünya ile rekabet edecek duruma gelmesi için çalışıyoruz. Ve bunun için mobilya sektörüne ciddi anlamda destekler verdik. Bu destekler sayesindedir ki sektör, ortalama yüzde 30 büyüme gösterdi. Öte yandan firmaların yurt içinde büyümesi bizim için çok kıymetli. Sektörler yurt içinde büyüme göstersin ki yurt dışında da söyleyecek güçlü sözlerimiz olsun. Biz bakanlık olarak Ar-Ge, inovasyon ve tasarıma önem veriyoruz ve sektörlerin bu başlıklar altında önemli işlere imza atacağını biliyoruz. Bu bakış açısıyla da 2018 yılında Ar-Ge, inovasyon ve tasarıma önemli ölçüde destek vereceğiz. Katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkmasıyla ihracatta daha güçlü olacağımızı biliyoruz. Ayrıca bakanlık olarak 2018 yılında imalat sanayisini ve ihracat hedeflerimizde yürüyen herkesi desteklemek için önemli bir karar aldık. Hem mobilya sektörünün hem de Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşması için var gücümüzle çalışmalıyız” dedi.

“Sektörün Büyüklüğü Fuara Yansımış Durumda”

T.C. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise bugüne kadar verdikleri desteklerden dolayı Sanayi Bakanlığı’na teşekkür etti. Sektörün büyüklüğünün fuara yansıdığını belirten Bakan Yardımcısı Fatih Metin, 14 yıllık serüvende sektörün alım heyetleriyle daha da güçlendiğini ve bugün 114 farklı ülkeden gelen alım heyetlerinin sektörün gücünü ortaya çıkardığını söyledi. Ekonomi Bakanlığı olarak “ben ihracat yapmak istiyorum” diye herkese kapılarının açık olduğunu aktaran Metin, “Sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda ihracatımızı artıracak önemli projeler geliştirmek çok önemli. Bu nedenle sektör olarak gitmediğimiz kıtlara, ülkelere çıkarma yapmalıyız. Hedefimizde; Amerika olmalı. Amerika ile yapılacak tüm çalışmalar bakanlığımız için çok kıymetli. Bu konuda desteklerimizde mevcut. Öte yandan herkesin söylediği gibi Ar-Ge, inovasyon ve tasarım sektörlerin gelişiminde ve dünyada söz sahibi olmasında çok önemli bir bakış açısı. Sektör olarak Ar-Ge destekli tasarıma odaklanırsak, 2023 yıl hedeflerimize daha kolay ulaşırız.”

“Sektörün Bugünlere Gelmesinde Güleç’in Önemli Bir Rol Üstlendi”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi’de mobilya fuarında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. İhracat odaklı büyümenin tüm sektörlerde olduğu gibi mobilya sektöründe de önemli olduğunu belirten Büyükekşi, sektörün bugünlere gelmesinde MOSFED Başkanı Ahmet Güleç’in önemli bir rol üstlendiğinin altını çizdi. Mobilya sektörünün 2023 ihracat hedefi olan 10 milyar dolar rakamına ulaşmak için var gücüyle çalıştığını gözlemlediğinin altını çizdi.

Güleç: Biz Biliyoruz ki Sektörümüz İhracatla Büyüyecek

Açılışta sektörün değerlendirmesi yapan Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, fuarın sektörün gelişimi için önemli bir noktada olduğunu söyledi. Geçtiğimiz sene 500‘ün üzerinde katılımcısıyla 150.000 m2 kapalı alan ve 11 salonda gerçekleştirilen ve 6 gün boyunca açık kalan CNR İMOB Fuarı’nın 115 ülkeden 46.875’i yabancı olmak üzere, toplam 166.023 ziyaretçinin adresi olduğunu anımsatan Güleç, fuarın sektörün fotoğrafını çektiğini söyledi. Güleç, “Federasyon olarak Türkiye mobilya sektörünün hedeflerine ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızdan birini de CNR İMOB’da gerçekleştiriyoruz. Biz biliyoruz ki sektörümüz ihracatla büyüyecek. Bu çalışmalarımızın neticesinde önümüzdeki 5 yıl içinde de Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ihracatçı ülkesi içinde görmek için elimizi taşın altına koyuyor, sektörümüzü tüm paydaşlarıyla büyütmek için spesifik projeleri hayata geçiriyoruz. Öte yandan sektör olarak tasarıma verdiğimiz önemi bir kez daha CNR İMOB’da ortaya koyuyoruz. Tasarım ve ihracat bizim en önemli iki konumuz. Biz MOSFED olarak biliyoruz ki, sektörümüzü ilerilere taşıyacak en önemli enstrümanlar bunlar. Bu iki enstrümanı doğru çalarsak, hedeflerimize daha kolay ulaşırız. Çünkü hedefimiz çok net; Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda sektörümüzle birlikte ülke ekonomisinin büyüdüğünü görmek” dedi.

Ürün Gruplarına Göre Ayarlanmış Salonlar

Altı gün boyunca Türkiye’nin en kapsamlı alım heyetleri organizasyonlarından birini düzenleyen fuar, 250’den fazla ithalatçı firmanın yer alacağı ‘Alım Heyetleri B2B Eşleştirme Programı’na ev sahipliği yapıyor. Geniş ihracat yapma potansiyeline sahip, 600 firmanın 1.000’in üzerinde markasını ürün gruplarına göre ayarlanmış salonlarda takipçileriyle buluşturan fuar, aynı zamanda yurt dışından da yoğun bir alım heyetini konuk ediyor. İtalya, Almanya, Avusturya, İsviçre’nin yanı sıra, sektörün hedef pazarları olan Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri’nin de aralarında olduğu, 114 ülkeden ziyaretçi ve VIP alım heyetlerini ağırlayacak olan CNR İMOB, sektörün yeni pazarlara ulaşmasında önemli bir köprü oluyor.

İMOB Sektörün Fotoğrafını Çekiyor

Ayrıca CNR İMOB bu yıl, 60.000’i yabancı olmak üzere, 150.000’ in üzerinde ziyaretçiyi ağırlamayı ve Türk mobilya sektörünün hedef pazar olarak belirlediği 40’dan fazla farklı ülkede gerçekleştirilen alım heyeti programları ile fuar süresince gerçekleşecek iş hacmini rekor düzeye taşımayı hedefliyor. İstanbul Fuarcılık ve sektörün çatı örgütü Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) iş birliğinde İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) desteğinde gerçekleştirilecek fuar, T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yurt içinde desteklenen fuarlar arasında yer alıyor. 23-28 Ocak 2018 tarihleri arasında CNR EXPO Yeşilköy'de düzenlenecek olan fuar, 60.000’i yabancı olmak üzere, 150.000’in üzerinde ziyaretçiyi ağırlamayı ve Türk mobilya sektörünün hedef pazar olarak belirlediği 40’dan fazla farklı ülkede gerçekleştirilen alım heyeti programları ile fuar süresince gerçekleşecek iş hacmini rekor düzeye taşımayı hedefliyor. Öte yandan CNR İMOB; Çocuk odasından, yatak odasına, oturma odasından ofis mobilyasına kadar bu yıla damgasını vuracak binlerce yeni ürünü aynı platformda bir araya getiren fuar, sektörün gelecek vizyonunun da fotoğrafını çekiyor.