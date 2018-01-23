Dönemin Burhaniye Belediye Başkanı ve 76 No’lu Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Fikret Akova’nın girişimleri sayesinde 10 sene önce açılan tesiste, zeytin üreticilerinin getirdiği ve TARİŞ tarafından alınan zeytinlerin sıkımı yapılıyor. Zeytinler makinelerde ezilerek hamur haline getiriliyor, bu işlemden elde edilen yağdan geriye kalan posa ise fabrikadaki tesiste bir işlemden daha geçiyor. Kalan posa sudan geçiriliyor ve iri taneli zeytin çekirdekleri ayrıştırılıyor. Kalan zeytin çekirdekleri 5 bin kalori değerinde çevreci yakıt olarak kullanılıyor.
Kalorisi Kömürden Daha Yüksek
Yerli kaliteli kömürlerin kalorisi 4 bin ila 4 bin 500 kalori civarındayken, zeytin çekirdeğinden üretilen yakıt ise 5 bin kalori değerinde. Zeytin çekirdeği ile üretilen bu yakıtın diğer bir özelliği ise 1 ton prinadan 3-4 kilogram civarında kül kalması.
Zeytin çekirdeğinin doğa dostu bir yakıt olduğuna işaret eden 76 No’lu Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Emrah Öztürk, TARİŞ Burhaniye zeytinyağı fabrikasının günlük bazda 3 bin 500 çuval zeytin işleme kapasitesine sahip olduğunu belirtti. İşlenen zeytinlerin yüzde 15'lik bölümünden zeytin çekirdeği kaldığını anlatan Öztürk, zeytin çekirdeğinde kalori değerinin hesaplandığı ölçümlerde prinanın 5 bin kalori olduğunu tespit ettiklerini aktardı. Doğa dostu yakıt olması sebebiyle tüketiciler tarafından tercih edilen bir yakıt olduğunu dile getiren Öztürk, 1 ton prinadan 3-4 kilogram kül çıktığını ve ürünün çevreye zarar vermediğini anlattı. Ürünün fiyatının KDV dahil 450 lira olduğunu ifade eden Öztürk, geçmiş dönemlerde ürünün yurt dışına ihraç edildiğini fakat şuan sadece yurtiçi satışlarının olduğunu belirtti.