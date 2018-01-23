Atık Ürünlerinden Çevre Dostu Yakıt Elde Ediliyor
Advert Advert Advert


Atık Ürünlerinden Çevre Dostu Yakıt Elde Ediliyor


Atık Ürünlerinden Çevre Dostu Yakıt Elde Ediliyor
Atık Ürünlerinden Çevre Dostu Yakıt Elde Ediliyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-23 Saat: 15:54:28
Anasayfa Eko Gündem Atık Ürünlerinden Çevre Dostu Yakıt Elde Ediliyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde TARİŞ'e bağlı 76 No’lu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi fabrikasında, prinadan ayrıştırılmış zeytin çekirdekleri fosil yakıtlara alternatif kaynak olarak üretilmeye başladı.

Dönemin Burhaniye Belediye Başkanı ve 76 No’lu Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Fikret Akova’nın girişimleri sayesinde 10 sene önce açılan tesiste, zeytin üreticilerinin getirdiği ve TARİŞ tarafından alınan zeytinlerin sıkımı yapılıyor. Zeytinler makinelerde ezilerek hamur haline getiriliyor, bu işlemden elde edilen yağdan geriye kalan posa ise fabrikadaki tesiste bir işlemden daha geçiyor. Kalan posa sudan geçiriliyor ve iri taneli zeytin çekirdekleri ayrıştırılıyor. Kalan zeytin çekirdekleri 5 bin kalori değerinde çevreci yakıt olarak kullanılıyor. 

Kalorisi Kömürden Daha Yüksek 

Yerli kaliteli kömürlerin kalorisi 4 bin ila 4 bin 500 kalori civarındayken, zeytin çekirdeğinden üretilen yakıt ise 5 bin kalori değerinde. Zeytin çekirdeği ile üretilen bu yakıtın diğer bir özelliği ise 1 ton prinadan 3-4 kilogram civarında kül kalması. 

Zeytin çekirdeğinin doğa dostu bir yakıt olduğuna işaret eden 76 No’lu Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Emrah Öztürk, TARİŞ Burhaniye zeytinyağı fabrikasının günlük bazda 3 bin 500 çuval zeytin işleme kapasitesine sahip olduğunu belirtti. İşlenen zeytinlerin yüzde 15'lik bölümünden zeytin çekirdeği kaldığını anlatan Öztürk, zeytin çekirdeğinde kalori değerinin hesaplandığı ölçümlerde prinanın 5 bin kalori olduğunu tespit ettiklerini aktardı. Doğa dostu yakıt olması sebebiyle tüketiciler tarafından tercih edilen bir yakıt olduğunu dile getiren Öztürk, 1 ton prinadan 3-4 kilogram kül çıktığını ve ürünün çevreye zarar vermediğini anlattı. Ürünün fiyatının KDV dahil 450 lira olduğunu ifade eden Öztürk, geçmiş dönemlerde ürünün yurt dışına ihraç edildiğini fakat şuan sadece yurtiçi satışlarının olduğunu belirtti. 

TARİŞ Zeytin Çekirdeği Fikret Akova Emrah Öztürk Prina
KREDİ HABERLERİ
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL İhtiyaç kredisi kullanımı ve 20.000 TL kredi kullanımında geri ödeme planları.
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi!
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
BIST 100 Endeksi Zirve Tazeledi!
BIST 100 Endeksi Zirve Tazeledi!
Bitcoin Ne Kadar Oldu? Ethereum Düşüşte! Kripto Para Piyasasında Son Durum (23.01.2018)
Bitcoin Ne Kadar Oldu? Ethereum Düşüşte! Kripto Para Piyasasında Son Durum (23.01.2018)