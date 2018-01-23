Dönemin Burhaniye Belediye Başkanı ve 76 No’lu Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Fikret Akova’nın girişimleri sayesinde 10 sene önce açılan tesiste, zeytin üreticilerinin getirdiği ve TARİŞ tarafından alınan zeytinlerin sıkımı yapılıyor. Zeytinler makinelerde ezilerek hamur haline getiriliyor, bu işlemden elde edilen yağdan geriye kalan posa ise fabrikadaki tesiste bir işlemden daha geçiyor. Kalan posa sudan geçiriliyor ve iri taneli zeytin çekirdekleri ayrıştırılıyor. Kalan zeytin çekirdekleri 5 bin kalori değerinde çevreci yakıt olarak kullanılıyor.

Kalorisi Kömürden Daha Yüksek

Yerli kaliteli kömürlerin kalorisi 4 bin ila 4 bin 500 kalori civarındayken, zeytin çekirdeğinden üretilen yakıt ise 5 bin kalori değerinde. Zeytin çekirdeği ile üretilen bu yakıtın diğer bir özelliği ise 1 ton prinadan 3-4 kilogram civarında kül kalması.