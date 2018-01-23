3 sene önce Volkwagen'de ortaya çıkan ve sonrasında ise dünyaca ünlü otomobil markaları Audi ile Porsche'de boy gösteren emisyon skandalının yankıları sürüyor. Alman Federal Motorlu Taşıtlar Ajansı, dünya genelinde çok sayıda alıcısı bulunan Audi'ye ait araçlarda emisyon hile cihazları tespit edildiğini duyurdu.

2014 senesinde ortaya çıkan ve otomotiv sektöründeki bir çok otomobil markasının milyonlarca dolar değerinde ceza ödemesine sebebiyet veren emisyon skandalı, kamuoyunda oldukça büyük yankı uyandırmıştı.

Tüm bu olayların ardından emisyon skandalına bir yenisi daha eklendi. Alman Federal Motorlu Taşıtlar Ajansı, Audi'ye ait Euro 6 dizel modellerinde yasa dışı emisyon kontrol yazılımı bulunduğunu duyurarak, Audi'nin toplam da 127 bin aracını geri çağırdığını belirtti.

Audi Sözcüsü Açıklama Yaptı

Audi tarafından geri çağırılan 127 bin aracın içerisinde A4 modeli, A5 modeli, A6 modeli, A7 modeli, A8 modeli, Q5 modeli, SQ5 Plus modeli ve Q7 modeli olduğu biliniyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Audi'nin sözcüsü konumundaki Toni Melfi, herhangi bir şekilde usulsüzlük olmaması adına şirketteki bütün dizel araçların incelendiğini fakat Alman Federal Motorlu Taşıtlar Ajansı'nın V6 TDI motoruna sahip olan Audi modelleri için farklılıklar olduğunu dile getirdi.

Daha Öncede 2 Milyondan Fazla Araçta Sorun Çıkmıştı

Audi'nin 2 Şubat 2018 tarihine kadar Alman Federal Motorlu Taşıtlar Ajansı'na çağırılan V6 TDI motoru bulunan modelleri için çözüm üretmesi beklenirken, Audi 2015 senesinde gerçekleştirdiği açıklamada toplam da 2 milyondan fazla otomobilde emisyon değerlerini düşük gösteren bir yazılımın kullanıldığı itirafında bulunmuştu. Öte yandan bahsi geçen araçların 577 bin adetinin Almanya'da satışının yapıldığı dile getirilirken, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kapsamda ise 13 bin adet aracın satışının yapıldığı belirtilmişti.