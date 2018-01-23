Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla başlatılan istihdam seferberliğinde, 2017 yılında toplam 11 bin 241 yeni istihdam yaratan Türkerler Holding İstihdam Özel Ödülü ile ödüllendirildi. Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, ödülünü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı.

Yarım asra yakın köklü geçmişiyle, Türkiye ekonomisinin önemli yapı taşlarından biri olan Türkerler Holding, 2017 yılında en fazla yeni istihdam yaratan grup oldu. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla başlatılan istihdam seferberliğinde 11 bin 241 yeni istihdam yaratan Türkerler Holding, Ankara Sanayi Odası 54. Yıl Ödül Töreni’nde “İstihdam Özel Ödülü” ile onurlandırıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Millet Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende 54 başarılı firmaya ihracat, kurumlar-gelir vergisi, AR-GE merkezi- patent, yaratılan katma değer ve istihdam özel ödülü olmak üzere 5 kategoride ödüller verildi.

Özel İstihdam Ödülü’ne layık görülen Türkerler Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı. Kazım Türker, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlatılan istihdam seferberliğine, liderlik etmekten ve bu ödüle lâyık görülmekten büyük onur duyuyorum” dedi.

Türkiye’nin refahı ve kalkınması için 50 yıldır çaba gösterdiklerini ve bugüne kadar üzerlerine düşen ne görev varsa büyük bir şevkle yaptıklarını vurgulayan Türker, “Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine, tereddüt etmeden derhal harekete geçtik. O gün bu seferberliğe öncülük etmeye söz verdik. Ortaklarımızın da sermeye payları oranında katkısıyla sözümüzü harfiyen yerine getirdik. 2017 yılında tam 11 bin 241 yeni istihdam yarattık. Bugün Türkiye’nin kalkınması, milletimizin refahı için katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“2018’de 11 Bin 855 Yeni İstihdam Daha Yaratacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, törende yaptığı konuşmada verdiği "İş dünyamızla birlikte geçtiğimiz yıl mevcut çalışanların üzerine artı 1 olarak başlattığımız istihdam seferberliğini önümüzdeki yıl mevcut çalışanların üzerine artı 2 olarak sürdürme kararı aldık. İnşallah işsizliği ülkemizin gündeminden tamamen çıkartana kadar durmayacak, bu çalışmaları devam ettireceğiz” mesajını aldıklarını kaydeden Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz yıl verdiğimiz sözü yerine getirdik. Şimdi bir söz daha vermek istiyorum. 2018 yılında da bayrağı en önde taşımaya devam edeceğiz. 11 bin 855 yeni istihdam daha sağlayacağız. Türkiye’nin bugün her zamankinden daha hızlı koşmaya, daha fazla üretmeye ihtiyacı var. Son 14 yılda 3 kat büyüyen Türkiye ekonomisinin istikrarlı bir şekilde devamı için; Türkiye ekonomisinin, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi için; Türkerler Holding olarak üzerimize düşen sorumlulukları hiç tereddüt etmeden yüklenmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim.”

Türkerler, 2 Yılda 23 Bin 96 Yeni İstihdam Sağlayacak

Türkerler Holding, grup şirketleri 2017 yılı içerisinde ağırlıklı olarak sağlık yatırımları için personel istihdam etti. Ankara, İzmir ve Kocaeli’de PPP modeliyle yapılan şehir hastaneleri projeleri için toplam 7 bin 639 yeni personel alındı. Grup içinde ikinci sırayı, 2 bin 961 yeni istihdamla inşaat sektörü aldı. Enerji projeleri için 361, VEDAŞ ve VEPSAŞ’ta görevlendirilmek üzere 280 yeni personel alındı.

Türkerler Holding istihdam atağına 2018’de de devam edecek. Grup yeni yılda 11 bin 855 yeni istihdam sağlamayı hedefliyor. 2018’de ilk sırayı 7 bin 639 kişiyle yine sağlık yatırımları alacak. İkinci sırada 1225 yeni personelle YEKA ihalesi kapsamında başlayacak rüzgâr enerjisi projesi var. İnşaat projeleri için 775, diğer enerji projeleri için 550, VEDAŞ ve VEPSAŞ için toplam 50 kişi istihdam edilmesi planlanıyor.

2019 ve 2020 yıllarında hizmete girecek Ankara Etlik, İzmir ve Kocaeli şehir hastaneleriyle birlikte, ilave olarak yaklaşık 13 bin personel daha istihdam edilecek. Bunun yanında rüzgâr enerjisi YEKA ihalesi kapsamında 2018’de istihdam edilecek 1225 personele ek olarak ilerleyen yıllarda sayı 3 bin 500’e çıkacak.