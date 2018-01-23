Doğu Karadeniz'den Çay İhracatı 12 Milyona Ulaştı
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Doğu Karadeniz'den Çay İhracatı 12 Milyona Ulaştı


Doğu Karadeniz'den Çay İhracatı 12 Milyona Ulaştı
Doğu Karadeniz'den Çay İhracatı 12 Milyona Ulaştı Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-23 Saat: 16:32:20
Anasayfa İthalat&İhracat Doğu Karadeniz'den Çay İhracatı 12 Milyona Ulaştı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, geçtiğimiz sene içerisinde bölgeden 11 milyonu aşkın çay ihraç edildiğini belirtti.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Ahmet Hamdi Gürdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Gürdoğan, bölge genelinden 2017 senesi içerisinde toplam da 11 milyon 692 bin 46 dolar değerinde çay ihracatı gerçekleştirildiğini ifade ederek, geçtiğimiz sene içerisinde bahsi geçen bölgeden 21 ülke geneline çay gönderimi yapıldığına dikkatleri çekti.

Türk çayının Doğu Karadeniz adına önem arz eden bir tarımsal ürün kategorisinde bulunduğunu ifade eden Gürdoğan, bölgedeki çay ihracatının 2017 senesi içerisinde 11 milyon dolar seviyesinin üstüne çıktığına vurgu yaptı.

Çay İhracatında Belçika Lider Konumda

Çay ihracı konusunda ilk sırada bulunan ülkenin Belçika olduğunu söyleyen Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Gürdoğan, Belçika'ya gerçekleştirilen çay ihracatın 8 milyon 974 bin 14 dolar değerinde olduğunu dile getirdi. 

Çay ihracatı konusunda Belçika'yı 813 bin 55 dolar seviyesiyle Almanya'nın izlediğini ifade eden Gürdoğan, Almanya'yı ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 567 bin 896 dolar seviyesindeki ihracatla takip ettiğini bildirdi. 

Bölge genelinden bir önceki sene içerisinde ihracat gerçekleştirilmeyen Kanada'ya ise söz konusu zaman diliminde 32 bin 90 dolar tutarında ihracat yapıldığını söyleyen Gürdoğan, İşviçre'ye yönelik çay ihracatının 9 bin 720 dolar tutarında olduğunu, Hong Kong'a yönelik çay ihracatının ise 2 bin 173 dolar tutarında bulunduğunu işaret etti. 

Türk Çayı Artık Daha Fazla Tercih Ediliyor

Türk çayının artık daha çok tercih edilen çaylar arasında yer aldığına dikkatleri çeken Gürdoğan, bu sebepten dolayı çay ihracatının önümüzdeki dönemlerde artış göstereceğini sözlerine ekledi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Türk çayı Belçika Türkiye
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