Geçtiğimiz Perşembe günü içerisinde oldukça büyük çaplı bir siber saldırıya maruz kalarak, şirketin tüm sistemlerinin hacklendiği ifade edilen Setcard'da 400 bin civarında kullanıcının mağduriyet yaşadığı bildirildi.

Yemek kartı sektörü içerisinde faaliyet gösteren Setcard'ın siber saldırıya maruz kalması sonucunda bazı kullanıcıların hesaplarında bulunan bakiyelerin sıfıra indiği gözlemlenirken, Hürriyet'ten Ceyhun Kuburlu'nun haberi doğrultusunda alınan bilgilere göre Setcard'ın yaşanan problemi giderebilmek adına çalışma başlattığı ifade edildi.

400 Bin Kullanıcı Mağdur Oldu

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Setcard Finans Müdürü Orkan Baki ise, sistemin bir kaç gün içerisinde normal düzenine döneceğine dikkatleri çekerek, oldukça büyük bir saldırıya maruz kaldıklarını dile getirdi. Bahsi geçen saldırı sonucunda 400 bin kullanıcının etkilendiğini aktaran Baki, sistemlerin eski haline döndürülmesi için çaba gösterdiklerini fakat bunun kolay bir durum olmadığına vurgu yaptı.

Yerli oyuncular baz alındığında yemek kartı sektörünün başını çekenlerden biri konumunda bulunan Setcard'ın senelik olarak 1 milyar liradan fazla işlem hacmine sahip olduğu biliniyor. 30 bin restoranla beraber çalışma yürüten şirketin 400 bin kullanıcıya hizmet verdiği ifade ediliyor.

Sosyal medya üzerinde Setcard hakkında gerçeği yansıtmayan iddialar dolaştığını söyleyen şirketin Finans Müdürü Orkan Baki, iflas gibi bir durumun bulunmadığına vurgu yaparak, Setcard'ın ülke genelinde yemek kartı hizmeti veren en büyük yerli oyunculardan biri olduğunu işaret etti.

Amerikalı Uzmanlardan Destek Alınıyor

Bu zamana kadar Setcard'ın bu tarz bir durumla karşılaşmadığını belirten Baki, 7-8 farklı noktadan bütün altyapı sistemine saldırı yapıldığını aktardı. Konu hakkında Amerikalı uzmanların desteklerine de başvurduklarına değinen Baki, sorunun en yakın zamanda çözüme ulaşacağını ve bakiyesi sıfıra düşen kullanıcılar hakkında gerekli düzenlemelerin yapılacağını bildirdi.