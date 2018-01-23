Büyüklüğü ile bilinen ve eşek zeytini olarak nitelendirilen kalamata, İznik'e bağlı Dereköy'de, Hisardere'de ve Elbeyli ovasında bulunan çiftçilerce yetiştiriliyor. 200 ila 250 senelik zeytin ağaçlarında yetiştirilen kalamata, satıcıların tezgahlarına girerek 20 TL'den alıcılarına ulaşıyor.

Zayıflamak İsteyenler Tercih Ediyor

Halk arasında eşek zeytini olarak tabir edilen zeytin türünün diyet yapan ve zayıflamak isteyen kişiler tarafından oldukça ilgi gördüğü bilinirken, az tuzlu olan ve sirke suyu kullanılarak tatlandırılan, ekşimsi bir tadı bulunan kalamata zeytininin kilogram başına denk gelen 85 tanesi, sofraları süsleyen siyah zeytinlerin 200 tanesine denk geliyor.

Diğer zeytinlerin fiyatına oranla oldukça pahalı bir zeytin türü olarak bilinen kalamata tüm bu özelliklerinin yanı sıra Almanya'ya ve İngiltere'ye de ihraç ediliyor.

10 TL'den Alınıp, 20 TL'den Satılıyor

İznikli olan zeytin tüccarı Muhsin Kaya kalamata zeytini hakkında açıklamalarda bulunarak, üreticilerden 9 TL ila 10 TL aralığında bir fiyata alınan zeytinin, çeşitli işlemlerden geçirilmesinin ardından tüketicilere 20 TL'den satıldığını belirtti. Bu sene kalamata zeytininin dalında çok fazla olmamasından dolayı prim yaptığını savunan Kaya, zeytine olan talebin oldukça fazla olmasından dolayı tüccarların arayıp bulma konusunda sıkıntı çektiklerini dile getirdi.

Kalamata zeytininin oldukça nadir yetişen bir zeytin türü olduğuna vurgu yapan Muhsin Kaya, bahsi geçen zeytin türünün İznik'in belirli bölgelerinde yetiştirildiğini ve bu zeytinin aroması ile tadının diğer zeytinlere oranla farklı olduğunu sözlerine ekledi.

Kalamata Zeytini Nedir?

Büyüklüğü diğer zeytin türlerine göre daha fazla olan ve halk arasında eşek zeytini olarak tabir edilen Kalamata adını Yunanistan'ın güneyinde bulunan bir kasabadan alır. İçerisinde bol miktarda mineral ve vitamin bulunduran zeytin türü, diyet yapan insanlar tarafından sıklıkla tercih edilir.