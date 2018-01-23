Haftaya hızlı bir şekilde başlayan ve haftanın ilk gününde yüzde 2 civarında bir değer kazancı yakalayarak günü kapatan Borsa İstanbul'da bugün alımların devam etmesiyle birlikte yüzde 0.52 oranında değer kazancı yaşandı. Bu değer kazancıyala birlikte Borsa İstanbul 117.844 seviyesinden güne başlarken, BİST 100 endeksi ise günün ilk yarısı baz alındığında 118.000 seviyesinin üstüne çıkmayı başardı.

BİST 100 Endeksi Rekor Tazeledi

Günün ikinci yarısında artış gösteren alımlarla beraber rekor tazelemesi yapan BİST 100 endeksi, bahsi geçen rekorunu 118.772 puana yükseltti. BİST 100 endeksinin bir önceki rekora 118.395 puan ile birlikte 3 Ocak 2018 tarihinde ulaştığı bildirilmişti.

Güne 3.77 TL seviyelerinden giriş yapan dolar TL paritesi ise 3.80'in üst sınırını zorladı. Döviz kuru, borsanın rekor seviyeyi gördüğü saat 15.55 sulalrında 3.78 TL seviyesinde konumlandı. Söz konusu dakikalarda euro TL paritesi 4.6330 seviyesinden el değiştirirken, euro dolar paritesi ise 1.2250 seviyesinden işlem gördü.

Borçlanma araçlarında hafif satışlar göze çarparken, gösterge tahvil faizi 3 baz puanlık bir artış yaşayarak yüzde 13.53 seviyesine çıktı.

Afrin Operasyonu Takip Ediliyor

Öte yandan piyasalar ise Afrin'e yönelik yapılan operasyondan gelecek haberlere gözünü çevirmiş durumda. Operasyonun planlanan biçimde sürdüğü ifade edilirken, analistler operasyon hakkında görüşlerini bildirdi. Operasyonun yurt içi piyasaların yön bulmasını zorlaştırdığını dile getiren analistler, özellikle döviz kurların gözlemlenen hareketlere dikkat çekiyor.

Küresel piyasalar göz önüne alındığında ise Avrupa borsalarında alıcı ağırlıklı bir seyrin sürdüğü ifade ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Dow Jones vadeli endeksinin yüzde 0.30 artıda seyrettiği bildirilirken, Afrin'e yönelik operasyona ilişkin gelişmelerin özellikle yurt içi piyasaları etkileyebilecek en önemli parametre olarak öne çıktığı belirtiliyor.