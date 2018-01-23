Taşeronların EKAP Üzerinden Sorguları Sürüyor!
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Taşeronların EKAP Üzerinden Sorguları Sürüyor!


Taşeronların EKAP Üzerinden Sorguları Sürüyor!
Taşeronların EKAP Üzerinden Sorguları Sürüyor! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-23 Saat: 18:07:42
Anasayfa Eko Gündem Taşeronların EKAP Üzerinden Sorguları Sürüyor!

Taşeron işçilerin durumlarında başvuruların alınmasının ardından sorgulamalar devam ediyor. Yapılan bu sorgulamalar ise EKAP sistemi üstünden yürütülüyor.

Taşeronlar için 2018 senesinin ilk günlerinde başlatılan kadro süreci devam ederken, başvurular gerçekleştirildi ve tespit komisyonlarının incelemelerinin sürdüğü biliniyor. Kadroya geçebilmek için başvurular tamamlandı. Yılbaşından itibaren başlanan taşeron işçide kadro sürecinde şimdilerde tespit komisyonları yapılan başvurular üzerinde incelemeler gerçekleştiriyor. 

Tespit Komisyonları 20 Şubat'a Kadar Sonuçları Duyuracak

Tespit komisyonlarının incelemelerinin bitmesinden sonra 20 Şubat 2018 tarihine kadar sonuçların açıklanacağı ifade edilirken, duyurulacak sonuçlara itirazda bulunmak isteyen işçilerin ise 21 Şubat 2018 ila 23 Şubat 2018 tarihlerinde müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerektiği ifade ediliyor. 

Yapılan itirazlar sonucundaki incelemelerin sonlanmasından sonra ise kesin hak sahibi konumunda bulunanların ilanlarının ise 24 Şubat ila 2 Mart tarihleri arasında duyurulacağı belirtiliyor. Tüm bu süreçlerin ardından ise taşeronlar beklenen sınava giriş yapacak. 3 Mart ile 22 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınavların ardından, bahsi geçen sınava ilişkin itirazların ise 23 Mart ve 26 Mart tarihleri arasında alınması bekleniyor. 

Başvuru gerçekleştiren taşeronların incelemeleri EKAP sistemi vasıtasıyla gerçekleştirilirken, başvuru yapmış olan işçilerin gerekli şartları taşıyıp taşımadığına söz konusu sistem üzerinden bakılıyor. Taşeronların kapsama girdiğinin netleşmesi halinde ise bahsi geçen kişilerin 4 Aralık 2017 tarihinde çalışma durumu Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından bakılacak ve bu hususunda teyit edilmesinden sonra değerlendirmeler tamamlanmış olacak.

EKAP Nedir?

Taşeronların sorgulanması kapsamında kullanılan EKAP, Kamu İhale Kurumu ve çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunca elektronik ortamda yayımlanan ilanlı ve ilansız ihale duyuruları ile şartnamelere erişimi sağlayan bir ihale takip sistemi olarak biliniyor. 

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