Altın Yeni Rekorlara Doğru Koşabilir
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Altın Yeni Rekorlara Doğru Koşabilir


Altın Yeni Rekorlara Doğru Koşabilir
Altın Yeni Rekorlara Doğru Koşabilir Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-01-23 Saat: 19:07:29
Anasayfa Altın&Döviz Altın Yeni Rekorlara Doğru Koşabilir

2018 yılının başından bu yana artan jeopolitik riskler ve bulunduğumuz hafta içerisinde doların düşüş yaşaması, altın piyasasındaki dengeleri bozdu.

Geçtiğimiz haftaya kadar yükseliş yaşayan doların, Ocak ayının son haftasına girerken düşüşe geçmesi ile birlikte piyasalar üzerindeki tüm dengeler bir anda değişti. 2018 yılının başından bu yana artan jeopolitik riskler ve bulunduğumuz hafta içerisinde doların düşüş yaşaması, altın piyasasındaki dengeleri bozdu.

Doların düşüş yaşaması ile birlikte altın piyasası pozitif bir şekilde etkilendi. Altının ons fiyatı 1.344 dolara yükseldi. Ocak ayının ilk haftasından bu yana altın piyasası doların bu şekilde düşmesi ile yüzde 2,6 değerlenerek zirveye ulaşmış oldu.

Yüzde 2,6 değerlenerek yatırımcısına 165 Türk lirası üzerinden getiri sağlayan altın, yeni rekorlara doğru koşmaya başladı.

Altın Taban Fiyatı Olarak 160 Türk Lirasını Görecek

Altın piyasasında yaşanan bu değerlenmeler üzerine Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, doların yaşamış olduğu düşüş ile altının ons fiyatının etkilendiğini ve bu etkinin pozitif yönde olduğunu dile getirdi.

2018 yılının jeopolitik olarak büyük risk taşıdığını vurgulayan Erkan, Suriye meselesinin üzerinde durarak ABD ile ilişkilerin dolar fiyatlarını etkilediğini ifade etti. Altının ons fiyatının 1.340 doların üzerine çıkması ile yatırımcıların yüzünün güldüğünü dile getiren Erkan, bu yıl altının taban fiyatının yatırımcıya olan getirisinin 160 Türk lirası olacağını da belirtti.

Günümüzde yatırımcısına 165 Türk lirası getiri sağlayan altının, önümüzdeki günlerde 170 Türk lirası ile 180 Türk lira arasında bir getiri sağlayacağı beklenirken Erkan, ABD Merkez Bankası’nın (FED) dolar faiz tutarını %3’ten 4’e çıkmaması gerektiğini, çıkarsa altın piyasasında rollerin değişeceğini de vurguladı.

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