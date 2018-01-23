Türk Yöneticilerinin Gözü Döviz Kurunda
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Türk Yöneticilerinin Gözü Döviz Kurunda


Türk Yöneticilerinin Gözü Döviz Kurunda
Türk Yöneticilerinin Gözü Döviz Kurunda Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-01-23 Saat: 19:29:07
Anasayfa Altın&Döviz Türk Yöneticilerinin Gözü Döviz Kurunda

Yaşanan jeopolitik riskler ve terörizm, döviz kurlarında konjonktürel dalgalanmalar yaratmaya başladı

Dünya çapındaki tüm CEO’ları etkileyen jeopolitik belirsizlik ve riskler Türk yöneticilerinin endişesi olurken, bu endişeye bir de döviz kuru eklendi.

Türk yöneticilerinin gözü artık döviz kurlarında. Yaşanan jeopolitik riskler ve terörizm, döviz kurlarında konjonktürel dalgalanmalar yaratmaya başladı. Bu dalgalanmaları yorumlayan dünyanın en büyük bağımsız denetim ve yönetim danışmalığı kuruluşu PriceWaterhouse-Coopers, 21. Yıllık Küresel CEO Araştırması’nda döviz kurlarının CEO’lar üzerindeki etkilerinden bahsetti. Yayınlamış oldukları “Köşe Ofisteki İhtiyatlı İyimser” adlı araştırmaları ile döviz kurlarındaki dalgalanmaların CEO’ları olumsuz yönde etkilediğini araştırmalar ile yorumlayan kuruluş, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar ile yöneticilerin risk almaktan korktuğunu ve yatırım yapmaktan çekindiğini hazırlamış olduğu araştırma raporu ile dile getirdi.

Raporda Neler Yazıyor?

Yapmış oldukları araştırma ile 85 ülkeden bin 293 CEO ile görüşen ve CEO’ların yorumlarını dinleyerek onların görüşlerine başvuran kuruluş, 2018 yılında beklenen küresel büyüme konusunda CEO’ların fazla iyimser davrandığını söyledi. 2012 yılında yapmış olduğu araştırmada CEO’lara sormuş oldukları “Ekonomik büyüme nasıl olacak?” sorusuna “artacak” cevabını veren CEO sayısı %29 iken, bu yılki araştırmalarında bu oranın 2 katına çıktığını ve %57’lik bir oranda yer aldığını ifade etti. Dünya genelindeki bu oranın Türkiye’de %12’den, %51’e çıktığını belirtti.

Türkiye’de yer alan yöneticilerin “aşırı endişe” duyduklarını da raporuna ekleyen PwC, jeopolitik risklerin Türk yöneticileri %64, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların %67 ve terörizm olaylarının da %67 oranında etkilediğini raporunda ifade etti. Türk yöneticilerin endişe duymasındaki en büyük sebebin döviz kuru olduğunu belirten PwC, CEO’ların bu şekilde iyimser davranmasının bir sürpriz olmadığını da dile getirdi.

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