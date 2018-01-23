Yeni Tanımı ile KOBİ
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Yeni Tanımı ile KOBİ


Yeni Tanımı ile KOBİ
Yeni Tanımı ile KOBİ Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-01-23 Saat: 19:53:50
Anasayfa KOBİ Yeni Tanımı ile KOBİ

Resmi Gazete’nin 13 Ocak günü yayınlanan sayısında KOBİ tanımı değiştirildi.

Resmi Gazete’nin 13 Ocak günü yayınlanan sayısında KOBİ tanımı değiştirildi. Bankalar için likidite karşılama oranı hesaplamasına yönelik yönetmeliğin tanımlar bölümünde yer alan ve 3. maddesinde bulunan KOBİ tanımı artık eski anlamını taşımıyor.  

Eski tanımı ile KOBİ: “2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin tanımı, nitelikleri ve sınıflandırılması hakkında yönetmeliğin 4. maddesinde tanımlanan KOBİ'ler ile muadil yabancı ülke düzenlemeleri uyarınca 'KOBİ' olarak kabul edilen kuruluşlar” olarak tanımlanıyordu. Getirilen yeni düzenleme ile birlikte bu tanım değiştirildi.

Bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine yönelik yönetmelikte KOBİ kelimesinin yeni tanımı olarak “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca (BDDK) belirlenecek bir sınırın altında cirosu olan işletmeler” kullanılmaya başlandı.

KOSGEB Tarafından Yapılan KOBİ Açıklaması

KOBİ tanımı değiştirildikten sonra www.kobi.org.tr sayfasında KOBİ’nin yeni tanımı ile ilgili değişiklikler hakkında açıklama yapıldı. KOBİ tanımının günlük şartlara uygun bir şekilde revize edildiğini ifade eden açıklamada şirketlerin nasıl değerlendirileceği hakkında açıklamalarda bulunuldu.

Bu tanım değişikliğinin yapılma amacı olarak KOBİ’lerin daha fazla destek almasını amaçladıklarını dile getiren açıklamada işletmelerin tanımları da değiştirildi. Mikro işletmelerin tanımında bir değişiklik yapmadıklarını fakat küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımlarında değişiklikler yapıldığını belirtti. Küçük işletmelerin tanımında yapılan değişiklik satış hasılatı veya mali bilanço üst limiti olarak belirlenen rakamın 5 milyon TL’den 8 milyon TL’ye ve orta büyüklükteki işletmeler için belirlenen bu rakamın 25 milyon TL’den 40 milyon TL’ye çıkarılması hakkında olmaktadır.

Tüm bu değişimlerin KOBİ’lerin girişim sermayesinden ve melek yatırımcılardan daha fazla yararlanabilmesi adına yapıldığı açıklama içerisinde bilhassa belirtildi.

KOBİ KOSGEB Bakanlar Kurulu BDDK
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