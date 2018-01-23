Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, Ege Bölgesi’nde 27 bin çiftçi ortağının katkısı ile zeytinyağının markalaşması için çalışmalarını hızlandırdı.

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, 2016 yılından bu yana Ege Bölgesi’nde yer alan tat zenginliği vurgulamak ve zeytinyağının markalaşmasını sağlamak adına yeni çalışmalar ve projeler içerisindeydi. Ege Koleksiyonu’nu oluşturarak, 700 bin tonluk üretim hedefine ulaşmak isteyen Cahit Çetin bu koleksiyonu ile zeytinyağının farklı tatlara sahip olduğunu kanıtlamak istediğini ve bir tek tat bakımından değil zeytinyağının yöresel olarak farklı renk, kıvam ve kokuda yer alabileceğini ispatlamak istediğini ifade etti.

Yıllık 700 Bin Ton Üretim Hedefi

Oluşturmuş olduğu koleksiyonda ambalaj ve etiket tasarımına da özen gösterdiğini vurgulayan Çetin’in Ege Koleksiyonu’nun içerisinde Ayvalık, Akhisar, Foça ve Kuşadası gibi 32 adet il ve ilçeye ait zeytinyağını sunuyor. Sunmuş olduğu koleksiyon ile yıllık zeytinyağı üretim hedefinin 700 bin ton olduğunu belirten Çetin, yerel zeytin türlerinin markalaşmasını istiyor.

Cahit Çetin eğer hedefini tutturursa dünya çapında üretim hacmi ile ikinci sırada yer alacağını da belirtiyor. Tüketicinin ne tükettiğini bilmesi gerektiğini savunan Çetin’e göre, iç ve dış pazarda kalabilmenin, rekabet avantajı yaratabilmenin ve belirlenen hedefe ulaşabilmenin tek yolu müşteriye farklı tercihler yapabilme hakkı tanımak ve ne tükettiğini ifade edebilmekten geçiyor.

Şişe tasarımlarına oldukça özen gösterdiklerini vurgulayan Çetin, her şişenin üzerine bir harita çizdiklerini ve bu haritanın zeytinlerin nereden toplandığını ifade ettiğini belirtiyor. Yapmış olduğu röportajda navigasyon kullanmasını bilen kişilerin, bu haritadaki noktayı belirleyerek zeytin toplama alanını görebileceğini ifade eden Çetin, her yöreye özgü sunmuş olduğu tatları ile tüketicisini etkilemeyi hedefliyor.