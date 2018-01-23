Merkezi Antalya’da bulunan ve Cubo Boya ile markalaşan Başergün Boya ve Kimya A.Ş. , 20 milyon liralık yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Başergün Boya ve Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Orçun Ergün tarafından yapılan açıklamalara göre, şirket Antalya’da 20 milyon Türk lirası değerinde yatırım yapacak. Yapılacak olan yatırım için 15 bin metrekare kapalı alan, 3 bin 800 metrekare idari bina ve toplamda 30 bin metrekarelik bir alan olmak üzere yatırım yapılacak.

Orçun Ergün tarafından yapılan açıklamalar içerisinde şirketin tamamen Sanayi 4.0 Dönemi’ne uygun alanlara sahip olacağı da dile getirildi. Teknolojik olarak yenileneceklerini ve teknolojik makineler ile üretim yapacaklarını ifade eden Ergün, yapacakları yatırımdan sonra İran’da da fabrika kurmak istediklerini dile getirdi.

İran’a Açılma Hedefi

Avrupa’daki şirketler ile ortaklık kurmak ve yurtdışına açılmak amacıyla Belçika’da fabrika kurduklarını belirten Orçun Ergün, yeni çalışmaları için hedeflerine Hollanda ve İran’ı eklediklerini de belirtti. Henüz Hollanda’da ki çalışmalarına yeni başladıklarını ve buradaki çalışmaları tamamladıktan sonra İran’a açılmak istediklerini dile getirdi. Hollanda’da yapacakları çalışmaların beton malzemelerini kapsadığını ve İran’ın da kendilerinden boya ve yapı kimyasalları talebinde bulunduğunu ifade eden Ergün, 2015 ve 2016 yılında yapmış oldukları atılımların ve yatırımların başarısını 2018 ve 2019 yıllarında göreceklerini ifade etti.

Antalya OSB’de yer alan şirketlerinde 112 kişinin istihdamını sağladığını vurgulayan Ergün, yeni çalışmaları ile daha fazla kişinin istihdam edilmesini sağlamak istediğini de konuşmasına ekleyerek boya sektöründe yer alan ilk 10 firmadan biri olduklarını belirtti.