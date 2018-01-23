Bitcoin, New York saatiyle 17:00'den 00:00'a kadar yüzde 2.3 oranında artarak 10.590 dolar seviyesinde işlem gördü. Büyük sanal paralardan Ripple, Bitstamp'ın fiyatına göre yüzde 8.8 oranında değer kazandı. Ripple, 4 Ocak tarihinde görülen 3.32 dolarlık rekorunun yüzde 61 oranında aşağısında seyrediyor.
Kripto Paralar Rekor Seviyenin Aşağısında Seyrediyor
Bitcoin fiyatları, 10.316 dolar ile 10.981 dolarlık bant aralığında işlem görerek yüzde 6.4 dalgalı seyir izledi. Piyasa değeri en yüksek olan kripto para Bitcoin, 18 Aralık 2017 tarihinde tespit edilen 19.511 dolarlık rekorunun yüzde 456 oranında aşağısında işlem görmekte. Bir haftada yüzde 1.2 oranında gerileyen Bitcoin, bu sene yüzde 26 oranında değer kaybetti. CME'de işlem görmekte olan 26 Ocak vadeli Bitcoin kontratları, 140 kontrat hacimli işlemlerde yüzde 2.3 oranında yükselerek 10.595 dolardan satışa sunuldu. Bir önceki seanstaki toplam işlem hacmi 1.137 kontrat seviyesindeydi. CME'de işlem gören her vadeli Bitcoin kontratı beş Bitcoin'i temsil ediyor.
Cboe'de işlem görmekte olan 14 Şubat vadeli Bitcoin kontratları 1.924 kontrat hacimli işlemlerde yüzde 4.3 oranında artarak 10.630 dolardan işlem gördü. Bir önceki seansta işlem hacmi 9.098 kontrat seviyesindeydi. Cboe'de işlem görmekte olan her kontrat bir Bitcoin temsil ediyor. Bitstamp fiyatlarına göre diğer kripto paralardan Ethereum yüzde 2.3 oranında değer artışıyla 975 dolardan işlem görmekte. Litecoin ise yüzde 1.6 oranında değer kazanarak 173.99 dolar seviyesine ulaştı.