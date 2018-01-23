Bitcoin fiyatları, 10.316 dolar ile 10.981 dolarlık bant aralığında işlem görerek yüzde 6.4 dalgalı seyir izledi. Piyasa değeri en yüksek olan kripto para Bitcoin, 18 Aralık 2017 tarihinde tespit edilen 19.511 dolarlık rekorunun yüzde 456 oranında aşağısında işlem görmekte. Bir haftada yüzde 1.2 oranında gerileyen Bitcoin, bu sene yüzde 26 oranında değer kaybetti. CME'de işlem görmekte olan 26 Ocak vadeli Bitcoin kontratları, 140 kontrat hacimli işlemlerde yüzde 2.3 oranında yükselerek 10.595 dolardan satışa sunuldu. Bir önceki seanstaki toplam işlem hacmi 1.137 kontrat seviyesindeydi. CME'de işlem gören her vadeli Bitcoin kontratı beş Bitcoin'i temsil ediyor.