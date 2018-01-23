TARSİM 2017'de 1.6 Milyar Lira Ödenek Topladı
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TARSİM 2017'de 1.6 Milyar Lira Ödenek Topladı


TARSİM 2017'de 1.6 Milyar Lira Ödenek Topladı
TARSİM 2017'de 1.6 Milyar Lira Ödenek Topladı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-23 Saat: 22:25:33
Anasayfa Eko Gündem TARSİM 2017'de 1.6 Milyar Lira Ödenek Topladı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kemaloğlu, 2017 senesinde toplanan tarım sigortası primlerine yönelik değerlendirmede bulundu.

2017'de toplanan 1.6 milyar lira tutarındaki primlerin 765 milyon liralık bölümünün çiftçilerden, 865 milyon liralık bölümünün ise devlet katkısından oluştuğunu dile getiren Kemaloğlu, çiftçilerin 765 milyon lira prim ödemesi yaptığını, 850 milyon lira kadar ise hasar aldığını açıkladı. TARSİM’in 2017'ye ait finansal sonuçlarına ilişkin düzenlenen toplantı esnasında yapmış olduğu açıklamalarda Kemaloğlu, tarım sigortaları sisteminin 11 senedir kullanıldığını anımsattı. Kemaloğlu, Türkiye’deki sistemin dünyadaki örneklerine göre daha iyi performans gösterdiğini belirterek, TARSİM tarafından sigorta kapsamına alınan risk, ürün ve bölgelerin prim fiyatlarında değişiklikler olduğunu ifade etti. 

4 Milyar Lira Hasar Ödemesi Yapıldı 

Devlet Destekli İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’nın geçen sene buğdayda uygulanmaya başlamasının sistem yönünden bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Kemaloğlu, bu sene yeni tahıl ürünlerinin de Kuraklık Sigortası kapsamında teminat altına alındığını bildirdi. Sigortaların kapsamının genişletildiğini belirten Kemaloğlu, Hayvan Hayat Sigortaları içinde üreticileri memnun edecek gelişmelerin olduğunu dile getirdi. Kemaoğlu, Büyükbaş, Küçükbaş ve Kümes Hayvanları Hayat Sigortaları kapsamında olan hastalık teminatlarına epidemik ve ihbarı mecburi hastalıkların eklendiğini bildirdi. 

Son dönemlerde çiftçilere sağlanan tarım sigortası desteklerinin arttığına işaret eden Kemaloğlu, 11 sene içinde tarım sigortalarında 6.5 milyar lira tutarında prim toplandığına dikkat çekerek, bu noktada üreticilerin prim olarak ödediği tutarın 3 milyar lira, kalan 3.5 milyar liranın devlet katkısı olduğunu bildirdi. Kemaloğlu, 2 milyon tane hasar ihbarı yapıldığını, bu ihbarlar karşılığında 4 milyar lira hasar ödemesi yapıldığını belirtti. 

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