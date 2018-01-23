Ticaret Hacminin Genişletilmesi İçin Yeni Türk Ticaret Merkezi
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Ticaret Hacminin Genişletilmesi İçin Yeni Türk Ticaret Merkezi


Ticaret Hacminin Genişletilmesi İçin Yeni Türk Ticaret Merkezi
Ticaret Hacminin Genişletilmesi İçin Yeni Türk Ticaret Merkezi Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-23 Saat: 23:00:29
Anasayfa Eko Gündem Ticaret Hacminin Genişletilmesi İçin Yeni Türk Ticaret Merkezi

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, açmayı planladıkları Balkan Türk Ticaret Merkezi'nin hedeflerine ulaşmakta oldukça faydalı olacağını dile getirdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BALKANTÜRKSİAD), Balkanlar'da Türk Ticaret Merkezi açılması yönünde anlaşma imzaladı. BTSO'nun yapmış olduğu yazılı açıklamalarda, imzalanan anlaşmayla Bursa'nın Balkan coğrafyasıyla ticaret hacminin artırılması planlanıyor. İmza töreni esnasında açıklamalarda bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Balkanlar'ın Türkiye'ye ve Avrupa'ya açılan bir kapı niteliğinde olduğuna işaret ederek, Balkan ülkeleriyle Bursa arasındaki ticaret hacminin daha fazla arttırılmasının gerekliliğine değindi. 

Bölgeyle Yeni Ticari Ortaklıklar Kurulacak

Türkiye ekonomisinin lokomotif şehri Bursa'nın, tarihi değerleri ve kültürleri sayesinde Balkanlar'la bir bütün olduğunu belirten Burkay, şehir olarak Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini belirterek, Balkan coğrafyasıyla olan bağlarını yeni ticari iş birlikleriyle güçlendirmeyi planladıklarını aktardı. BTSO'nun 2017 senesinde New York Türk Ticaret Merkezi'ni faaliyete soktuğunu dile getiren Burkay, farklı ülkeler için de çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Açılması planlanan Balkan Türk Ticaret Merkezi'nin hedeflerine ulaşmakta büyük faydalar sağlayacağını anlatan Burkay, imzalanan protokolün üyelere ve Bursa iş dünyasına hayırlı olmasını temenni etti. 

Türkiye'nin üretken şehri Bursa'nın Balkan ülkeleriyle olan ilişkilerini güçlendirmeyi planladıklarını dile getiren BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan, Balkan ülkelerinde kurdukları temasların hala devam ettiğini belirterek, bu çalışmalar kapsamında 1.5 ay içinde iki defa Bulgaristan'ı ziyaret ettiklerine dikkat çekti. Balkan coğrafyasında Bursa ile ticari ilişkilerin güçlenmesi için bir konsensüs olduğunu belirten Tunakan, Balkanların ihmal edilmeyeceğini, BTSO ile kurulması planlanan Türk Ticaret Merkezi'nin yeni iş birliklerinin oluşmasına ve dış ticaret hacmi hedeflerinin tutturulmasına fayda sağlayacağını dile getirdi.  

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