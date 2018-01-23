Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BALKANTÜRKSİAD), Balkanlar'da Türk Ticaret Merkezi açılması yönünde anlaşma imzaladı. BTSO'nun yapmış olduğu yazılı açıklamalarda, imzalanan anlaşmayla Bursa'nın Balkan coğrafyasıyla ticaret hacminin artırılması planlanıyor. İmza töreni esnasında açıklamalarda bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Balkanlar'ın Türkiye'ye ve Avrupa'ya açılan bir kapı niteliğinde olduğuna işaret ederek, Balkan ülkeleriyle Bursa arasındaki ticaret hacminin daha fazla arttırılmasının gerekliliğine değindi.

Bölgeyle Yeni Ticari Ortaklıklar Kurulacak

Türkiye ekonomisinin lokomotif şehri Bursa'nın, tarihi değerleri ve kültürleri sayesinde Balkanlar'la bir bütün olduğunu belirten Burkay, şehir olarak Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini belirterek, Balkan coğrafyasıyla olan bağlarını yeni ticari iş birlikleriyle güçlendirmeyi planladıklarını aktardı. BTSO'nun 2017 senesinde New York Türk Ticaret Merkezi'ni faaliyete soktuğunu dile getiren Burkay, farklı ülkeler için de çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Açılması planlanan Balkan Türk Ticaret Merkezi'nin hedeflerine ulaşmakta büyük faydalar sağlayacağını anlatan Burkay, imzalanan protokolün üyelere ve Bursa iş dünyasına hayırlı olmasını temenni etti.