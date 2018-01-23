Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) ve CNR Holding'in İstanbul Fuarcılık ortaklığında CNR Expo'da düzenlenlediği "14. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı" (CNR İMOB)'a katılımda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, fuarda sektöre ilişkin değerlendirmede bulundu. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Tüfenkci, mobilyacılık sektörü ve bu sektörün gelişimi açısından fuarın geleceğe olan beklentileri daima güçlü tuttuğunu ve bu fuarın önemli görevler üstlendiğini dile getirdi.

Güvenlik timinin Afrin'e düzenlediği operasyon hakkında açıklamalarda bulunan Tüfenkci, Afrin'de askerlerin bir operasyon başlattığını anımsatarak, operasyonun üçüncü gününde İlk şehidin verildiğini vurguladı. Bu yolda vatan için canını veren tüm şehitlerin ailelerine sabır ve başsağlığı dileyen Tüfenkci, yaralılara, gazilere acil şifalar diledi.

Mobilya sektörünün dış ticaret fazlası veren başlıca sektörlerden biri olduğuna dikkat çeken Bakan Tüfenkci, 20 alt sektöre etki eden mobilyanın desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Bu nedenle mobilya sektörünün Türkiye için önemli ve desteklenmesi gereken sektörlerden biri olduğuna işaret eden Bakan Tüfenkci, özellikle 2018 senesinde hükümetin Kredi Garanti Fonu (KGF) desteklerinin büyük bir bölümünün imalat sanayisine, geri kalan bölümünün ise 15 milyar lira tutarında olacağını öngördüklerini belirterek, bu tutarın ihracat için kullanılacağını bildirdi. Bu sayede ihracata dayalı büyünin ve imalat sanayisinin güçlenmesini öngördüklerini aktaran Tüfenkci, 2018 senesinin daha verimli geçeceğini düşündüğünü belirtti.