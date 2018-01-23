Turizm Gelirlerinin Yüzde 25'i Deniz Turizminden Elde Ediliyor
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Turizm Gelirlerinin Yüzde 25'i Deniz Turizminden Elde Ediliyor


Turizm Gelirlerinin Yüzde 25'i Deniz Turizminden Elde Ediliyor
Turizm Gelirlerinin Yüzde 25'i Deniz Turizminden Elde Ediliyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-23 Saat: 23:41:57
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Toplam turizm gelirlerinin yüzde 25'lik bölümünün deniz turizminden elde edildiğine dikkat çeken DTO Bodrum Şubesi Başkan Yardımcısı Yılmaz, bu gelirin en az yüzde 80'lik bölümünün ise marina ve yatçılık sektöründen sağlandığını bildirdi.

Doğal güzellikleri ve insanların müdahale etmediği koylarıyla meşhur olan Türkiye'nin gözde turizm şehri Bodrum, marinalarıyla özellikle yat sektörünün cazibe merkezi konumuna geldi. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Yılmaz, toplam turizm gelirlerinin yüzde 25'lik bölümünün deniz turizminden elde edildiğini belirterek, bu gelirlerin ise en az yüzde 80'lik bölümünün marina ve yatçılık sektöründen sağlandığını dile getirdi. Akdeniz kıyılarına göre Türkiye'deki marinaların kalite yönünden çok başarılı olduğuna işaret eden Yılmaz, geniş hacimli yatırımlar yapıldığını ve tam kapasiteye ulaşıldığını ifade etti. 

Bodrum'da bulunan marinaların tercih edilmesinde en belirleyici nedenin bölgedeki koylar olduğuna işaret eden Yılmaz, marinanın dışında yatların koylarda vakit geçirdiğini, bu nedenle koyların güzelliğinin önemli olduğunu ve kıyılar ile marinaların yoğun rağbet gördüğünü belirtti. 

Akdeniz Pazarının İhtiyacını Karşılayabilecek Kapasiteye Ulaşılmalı 

Türkiye'de 50'ye yakın marinanın bulunduğunu bildiren Yılmaz, bu marinaların genelinin 16 bin yat kapasiteli olduğunu ve yarıya yakının da Muğla bölgesinde olduğunu vurguladı. Bodrum ve Gökova bölgesinde 1.900 yat kapasiteli marinaların bulunduğuna dikkat çeken Yılmaz, Güney Ege'nin marinalarının ön plana çıktığını, bu noktada kıyıların ve koyların önemli olduğunu anlattı. Marina ve çevresindeki yaşam kalitesinin ve buraya yakın bölgelerdeki temiz deniz, güzel koylar ve sessizliğin bölgeyi cazibe merkezi haline getirdiğine işaret eden Yılmaz, hedeflerinin ilk önce Akdeniz pazarına, sonra ise dünyaya hitap edebilecek kapasitelere ulaşmak olduğunu bildirdi. 

Yatçılık Marina Turizm Deniz Turizmi Bodrum Deniz Ticaret Odası Arif Yılmaz
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