Doğal güzellikleri ve insanların müdahale etmediği koylarıyla meşhur olan Türkiye'nin gözde turizm şehri Bodrum, marinalarıyla özellikle yat sektörünün cazibe merkezi konumuna geldi. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arif Yılmaz, toplam turizm gelirlerinin yüzde 25'lik bölümünün deniz turizminden elde edildiğini belirterek, bu gelirlerin ise en az yüzde 80'lik bölümünün marina ve yatçılık sektöründen sağlandığını dile getirdi. Akdeniz kıyılarına göre Türkiye'deki marinaların kalite yönünden çok başarılı olduğuna işaret eden Yılmaz, geniş hacimli yatırımlar yapıldığını ve tam kapasiteye ulaşıldığını ifade etti.

Bodrum'da bulunan marinaların tercih edilmesinde en belirleyici nedenin bölgedeki koylar olduğuna işaret eden Yılmaz, marinanın dışında yatların koylarda vakit geçirdiğini, bu nedenle koyların güzelliğinin önemli olduğunu ve kıyılar ile marinaların yoğun rağbet gördüğünü belirtti.

Akdeniz Pazarının İhtiyacını Karşılayabilecek Kapasiteye Ulaşılmalı