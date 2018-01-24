Jeopolitik risklerin ülkemiz üzerinde oluşturduğu sıkıntılar dolar kurunun 3,85 seviyesini test etmesine neden olmuş, özellikle Afrin operasyonu piyasalarda tedirginlik oluşturmuştu. Ancak harekata Batılı ülkelerden sert bir tepki gelmemesi hatta birçok ülkenin bu konudaki destekleyici yorumları piyasaların seyrini değiştirdi.

Operasyonun ekonomik etkilerinin kısıtlı tutulacağı, global piyasalarda yaşanan olumlu hava, analistlerin harekatı iyi anlatması gibi etkenler ile kurda gelen satışlar 3,75 direnç noktasına yaklaşılmasını sağladı.

Ülkemizin risk algısında önemli bir değişiklik olmadığı müddetçe dolar kurunda fiyatlamalar olumlu devam edecek gibi görülüyor.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,7675’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,77 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,6343 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,6443 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro kurunda yaşanan yukarı yönlü hareket ve dolar kurunda yaşanan düşüş paritenin 1,2316 tarihi seviyesine ulaşmasına neden oldu.

BIST 100 Endeksi

117 bin 235 puandan kapanan BIST 100 Endeksi yeni güne yüzde 1 yükseliş ile 118 bin 400 puandan başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Kripto para birimindeki dalgalı hareket devam ediyor. Bitcoin yüzde 3 düşerek yeniden 10 bin 676 dolar seviyesine geriledi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 162,07 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

264,99 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.