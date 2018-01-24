Ulaşım, telekomünikasyon, bankacılık ve finans alanında hizmet vermekte olan şirketlerin bir araya gelmesi ile oluşturulan Türkiye Ortak Ödeme Platformu her geçen gün daha da büyüyor. Sisteme dahil olan yeni şirketler aracılığı ile tüm Türkiye’ye hitap eden bir ödeme sistemi hayata geçecek. Ankara başta olmak üzere birçok şehir sisteme kendi toplu taşıma ödeme sistemlerini entegre etmek istiyor. Bu kapsamda Türkiye kart ile metrodan vapura, metrobüsten otobüse kadar her türlü araçta ödeme yapılabilecek. Dolmuş ve taksi gibi araçlar da dilerlerse sisteme dahil olabilecek.

Başbakan Yıldırım Tarafından Yarın Tanıtılacak

Hali hazırda dünyada şu anda 3-4 ülke tarafından benzer sistemlerinden kullanıldığını belirten Bakan Arslan, Türkiye’nin oldukça kapsamlı bir sistem oluşturduğunun altını çizdi. Türkiye Kart’ın hem kredi kartı hem de bankamatik kartı olarak kullanılabileceğini dile getiren Bakan Arslan, bankada hesabınız olmasa bile kart üzerinden cep telefonunuz ile bir başkasına para gönderilebileceğini açıkladı. Her şehirde ulaşım için farklı kart bulundurma ve bu kartlara yükleme yapma zorunluluğunu ortadan kaldıracak olan Türkiye Kart ile vatandaşların hayatının kolaylaştırılmasının hedeflendiğini ifade eden Arslan, sistemin Başbakan Binali Yıldırım tarafından tanıtılacağını da sözlerine ekledi.

Her Türlü Finansal İşlem Türkiye Kart İle Yapılabilecek

Türkiye kartın tüm pos cihazları ve ATM’lerde kullanılabileceğini belirten Bakan Arslan, bu kart ile her türlü finansal işlemin gerçekleştirilebileceğinin de altını çizdi. PTT’nin 4600 noktasından temin edilebilecek olan Türkiye Kart için debit özellikli ve ön ödemeli seçenekleri bulunuyor.