Dünya Ekonomik Forumunun Düzenlediği Davos Zirvesi Başladı
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Dünya Ekonomik Forumunun Düzenlediği Davos Zirvesi Başladı


Dünya Ekonomik Forumunun Düzenlediği Davos Zirvesi Başladı
Dünya Ekonomik Forumunun Düzenlediği Davos Zirvesi Başladı Hatice Demir - Tarih: 2018-01-24 Saat: 09:00:37
Anasayfa Eko Gündem Dünya Ekonomik Forumunun Düzenlediği Davos Zirvesi Başladı

Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenen Davos Zirvesi İsviçre’nin Davos kasabasında üst düzey güvenlik önlemleri eşliğinde başladı.

Global anlamda ekonominin değerlendirildiği ve ülkelerin çeşitli iş birliği anlaşmalarına imza atma fırsatı bulduğu Dünya Ekonomik Forumu’nun düzenlediği Davos Zirvesi dün başladı. Zirveye 70’e yakın ülkenin evlet ve hükümet başkanları ile 100’den fazla ülkeden 3 bine yakın iş adamı, çeşitli kadrolardaki siyasetçiler, akademisyen ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Zirvenin gerçekleştirildiği kongre merkezinin çevresinde alınmış olan güvenlik önlemleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Ana Tema Parçalanan Dünyada Ortak Gelecek Oluşturmak

Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenen zirvenin bu seneki ana teması “parçalanan dünyada ortak gelecek oluşturmak” şeklinde belirlenmiş. Davos zirvesine Türkiye’yi temsilen Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve de Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya katılıyor. Katılımcıların programları ise basın mensupları ile paylaşılmadı.

Davos Zirvesi geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın meşhur “one minute” çıkışına sahne olmuş ve Erdoğan bir daha Davos toplantılarına katılmayacağını açıklamıştı. Bu tarihten itibaren Davos Zirvesine Türkiye bakan nezdinde temsilci gönderiyor.

Bu Sene Kırk Sekizincisi Düzenleniyor

Davos zirvesinin bu sene 48 incisi düzenleniyor. Uzun zamandır başarı ile bu toplantıları organize eden Dünya Ekonomik Forumu birçok üyesi bulunan uluslararası bir sivil toplum kuruluşu. Kuruluş global anlamda iş birliğinin sağlanabilmesi amacı ile çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen Davos Zirveleri de hükümet ve devlet başkanlarının katıldığı oldukça kapsamlı bir organizasyon. Bu seneki zirveye 70 ülkenin devlet ve hükümet başkanının katılacağı açıklandı.

Dünya Ekonomik Forumu Davos Zirvesi
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