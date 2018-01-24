Kripto para birimlerinin gerçek hayatta bir ödeme aracı olarak kullanılmaya başlanması birçok ekonomist tarafından yeni bir devrin başlangıcı şeklinde görülüyor. Bu alanda ülkemizde gerçekleştirilen ilk işlem ise geçtiğimiz günlerde Rusya’nın Rostov limanından kalkan ve Samsun’a buğday getiren geminin navlun ücretinin ödenmesi amacıyla yapıldı. Bu ödeme dünyada bir ilk olma özelliğine sahip.

Prime Shipping Foundation firmasının yöneticisi Ivan Vikulov Bitcoin işleminin emtia ticaretinde uygulamaya koydukları pilot uygulamanın bir parçası olduğunu belirtti. Teknolojinin ve dijital para birimlerinin önemini vurgulayan Vikulov, mevcut ve yerleşmiş ödeme sisteminden daha hızlı ve kolay bir uluslararası ödeme sistemi geliştirmeye çalıştıklarını belirtti. Kripto paralar ile gerçekleştirilen ilk nakliye ödemesini aldıkları için mutlu olduklarını dile getiren CEO, ilerleyen dönemlerde kendi kripto paralarını oluşturmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Ticarette Kripto Para Kullanımının İlk Örnekleri Arasında Yer Alıyor

Kripto paralar ile uluslararası ticaret anlaşmaları yapmak birçok firma için büyük kolaylıklar sağlıyor. Hem ödemelerin hızlı yapılması hem de masrafların azlığı bu firmaların daha kısa sürede amaçlarına ulaşabilmeleri için kripto paraları önemli bir seçenek haline getiriyor.

Geçtiğimiz günlerde 166 yıllık bir Amerikan şirketi olan Louis Dreyfus Co. da tarımsal emtia ticaretinde ilk defa bu teknolojiyi kullandığını duyurmuştu. ABD merkezli soya fasulyesi ürününün Çin merkezli Shandong Bohi Industry şirketine satışında blockchain teknolojisi ile ödeme aldığını belirten firma bu sayede işlem süresinin oldukça kısaldığını belirtti.