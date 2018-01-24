AB 8 Ülkenin Vergi Cenneti Kara Listesinden Çıkartılmasına Karar Verdi
Advert Advert Advert


AB 8 Ülkenin Vergi Cenneti Kara Listesinden Çıkartılmasına Karar Verdi


AB 8 Ülkenin Vergi Cenneti Kara Listesinden Çıkartılmasına Karar Verdi
AB 8 Ülkenin Vergi Cenneti Kara Listesinden Çıkartılmasına Karar Verdi Hatice Demir - Tarih: 2018-01-24 Saat: 09:43:51
Anasayfa Eko Gündem AB 8 Ülkenin Vergi Cenneti Kara Listesinden Çıkartılmasına Karar Verdi

Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamada gerekli önlemlerin alınacağı konusunda söz veren 8 ülkenin kara listeden çıkartıldığı belirtildi.

Vergi kaçırma ve kara para aklama gibi nedenler ile tercih edilen ülkelerin sayısı her geçen gün azalıyor. Bu alanda ülkelere getirilen yaptırımlar zamanla bu ülkelerin daha şeffaf bir yapıya sahip olmasını sağlıyor. Avrupa Birliği de bu anlamda önemli adımlar atarak 8 ülke ile gerçekleştirdiği görüşmelerin olumlu tamamlandığını duyurdu. Bu kapsamda Panama ve Kuzey Kore de dahil olmak üzere toplam 8 ülke vergi cenneti kara listesinden çıkarıldı.

Aralarında Birleşik Arap Emirlikleri, Barbados, Makau, Moğolistan, Grenada ve Tunus’un da yer aldığı bu ülkeler ile Avrupa Birliği temsilcileri tarafından yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde neticelendi. AB Maliye Bakanları tarafında hazırlanan vergi cenneti kara listesi bu sayede her geçen gün daha da kısalıyor.

Panama Belgeleri Önemli Bir Kıvılcım Oldu

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan Panama Belgeleri Avrupa Birliği içerisindeki birçok firma ve ailenin önemli oranlarda vergi kaçırdığını gözler önüne sermişti. Bu belgelerin yayınlanmasının ardından vergi kaçakçılığı ile mücadelenin arttırılacağını belirten Avrupa Birliği temsilcileri öncelikle bu alanda isim yapmış ülkelerin temsilcileri ile görüşerek bu konuda bir düzenleme yapılmasını talep etti. Bu 8 ülkenin yetkilileri AB’ye vergi kanunlarını yeniden düzenleme taahhüdünde bulundu.

Kara Listede 9 Ülke Kaldı

Avrupa Birliği tarafından vergi cennetleri olarak görülen listede şu anda sadece 9 ülke kalmış durumda. Bu ülkeler arasında Trinidad ve Tobago, Bahreyn, American Samoası, Bahreyn, Marshall adaları, Guam, Palau, Namibya, Samoa ve Saint Lucia yer alıyor.

 

vergi cenneti vergi kaçırma vergi kaçakçılığı AB
KREDİ HABERLERİ
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL İhtiyaç kredisi kullanımı ve 20.000 TL kredi kullanımında geri ödeme planları.
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi!
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
24.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
24.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
Kripto Para Ripple Yüzde 8.8 Oranında Yükseldi!
Kripto Para Ripple Yüzde 8.8 Oranında Yükseldi!