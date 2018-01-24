Vergi kaçırma ve kara para aklama gibi nedenler ile tercih edilen ülkelerin sayısı her geçen gün azalıyor. Bu alanda ülkelere getirilen yaptırımlar zamanla bu ülkelerin daha şeffaf bir yapıya sahip olmasını sağlıyor. Avrupa Birliği de bu anlamda önemli adımlar atarak 8 ülke ile gerçekleştirdiği görüşmelerin olumlu tamamlandığını duyurdu. Bu kapsamda Panama ve Kuzey Kore de dahil olmak üzere toplam 8 ülke vergi cenneti kara listesinden çıkarıldı.

Aralarında Birleşik Arap Emirlikleri, Barbados, Makau, Moğolistan, Grenada ve Tunus’un da yer aldığı bu ülkeler ile Avrupa Birliği temsilcileri tarafından yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde neticelendi. AB Maliye Bakanları tarafında hazırlanan vergi cenneti kara listesi bu sayede her geçen gün daha da kısalıyor.

Panama Belgeleri Önemli Bir Kıvılcım Oldu

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan Panama Belgeleri Avrupa Birliği içerisindeki birçok firma ve ailenin önemli oranlarda vergi kaçırdığını gözler önüne sermişti. Bu belgelerin yayınlanmasının ardından vergi kaçakçılığı ile mücadelenin arttırılacağını belirten Avrupa Birliği temsilcileri öncelikle bu alanda isim yapmış ülkelerin temsilcileri ile görüşerek bu konuda bir düzenleme yapılmasını talep etti. Bu 8 ülkenin yetkilileri AB’ye vergi kanunlarını yeniden düzenleme taahhüdünde bulundu.

Kara Listede 9 Ülke Kaldı

Avrupa Birliği tarafından vergi cennetleri olarak görülen listede şu anda sadece 9 ülke kalmış durumda. Bu ülkeler arasında Trinidad ve Tobago, Bahreyn, American Samoası, Bahreyn, Marshall adaları, Guam, Palau, Namibya, Samoa ve Saint Lucia yer alıyor.