Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen İsviçre’nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Teknolojik gelişmelerin tüm sektörleri etkilediğini ifade eden Göçmen Sabancı Holding olarak bunu bir fırsat şeklinde gördüklerini ve bu potansiyelden faydalanmak istediklerini belirtti.

Yeni Neslin Sabancısı Olacağız

Sabancı Holding olarak küresel ekonomide yaşanan dönüşümün temellerinde teknolojinin yattığının farkında olduklarını belirten Göçmen, bu durumu rekabet avantajı sağlamak ve yeniden büyüme potansiyelinin çıkış noktası olarak görmek durumunda olduklarını belirtti. Amaçlarının Yeni Neslin Sabancısını hayata geçirmek olduğunu söyleyen CEO Göçmen, bunun aynı zamanda yeni sektörler ve yeni işler anlamına da geleceğinin altını çizdi. Dünyaya adapte olacak şekilde yeni fabrikalar kuracaklarını ve perakende sektöründeki güçlerini Türkiye’den dünyaya adapte edeceklerini belirten Göçmen hali hazırda bankacılık, sigorta ve perakende şirketleri ile 30 milyondan fazla insanın hayatına dokunduklarını söyledi.

Uluslararası Yatırımlarımız Artacak

Sabancı Holding olarak farklı sektörlerdeki yatırımlarını genişleteceklerini belirten Göçmen, Kordsa gibi Amerika da dahil olmak üzere tüm dünyada üretim yapmakta olan şirketlerinin sayısını artıracaklarını belirtti. Çimento başta olmak üzere birçok alanda dünya genelinde iş fırsatlarını kolladıklarını dile getiren Göçmen, teknoloji transferinin en önemli unsurları arasında gelişmiş ekonomilerin ekosistemleri içerisinde yer almak olduğunu sözlerine ekledi.

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde Türkiye’nin en önemli akademik kurumları arasında yer alan Sabancı Üniversitesinde devam edeceklerini ifade eden Göçmen, akademik kadrolarının önemini her geçen gün daha net gördüklerini de vurguladı.