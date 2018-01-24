Benzine Bir Zam Daha Geliyor!
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Benzine Bir Zam Daha Geliyor!


Benzine Bir Zam Daha Geliyor!
Benzine Bir Zam Daha Geliyor! Hatice Demir - Tarih: 2018-01-24 Saat: 10:14:53
Anasayfa Eko Gündem Benzine Bir Zam Daha Geliyor!

PÜİS tarafından yapılan açıklamaya göre benzin grubuna 25 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruş zam gelecek.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından gerçekleştirilen açıklamada benzin grubu ürünlerinin 25 Ocak 2018 tarihinden itibaren 12 kuruş zamlanacağı belirtildi. Açıklamada motorin ve LPG konusunda bir fiyat değişikliği beklenmediği de dile getirildi.

Üst Üste Gelen Zamlar Vatandaşı Yordu

Benzinin litre fiyatı en son 16 Ocak tarihinde 8 kuruş zamlanmış ve bu zam ile beraber pompa fiyatı İstanbul’da 5,65 liraya ulaşmıştı. Yeni zam ile birlikte benzinin 6 liraya yolculuğu devam ediyor. 25 Ocak gece 12.00 den itibaren benzinin İstanbul’da pompa fiyatı 5,77 lira olacak.

Ankara’da 5,70 seviyesinde olan benzin fiyatları 5,82 liraya, İzmir’de ise 5,69 liradan 5,79 Türk Lirasına çıkacak.

Zamların Nedeni Brent Petrolde Yaşanan Yükseliş

Benzin fiyatlarında yaşanan bu üst üste zamların ana nedeni brent petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş olarak görülüyor. Dolar kuru düşmesine rağmen uluslararası piyasalarda bren petrolün varil fiyatı her geçen gün artıyor. Gün itibari ile 70 dolar seviyesine yükselen fiyatlar son bir yılın en yüksek rakamlarını oluşturdu.

Özellikle OPEC ülkelerinin üretimde gerçekleştirdiği kısıtlamalar ve İran’da yaşanan iç karışıklıklar petrol fiyatlarının kısa süre içerisinde yükselmesine neden oldu. Yaşanan yükseliş de son bir ay içerisinde petrol ürünlerinin fiyatlarının ülkemizde son 1 ay içerisinde üçüncü defa zamlanmasına neden oldu. Benzinin litre fiyatı en son 16 Ocak tarihinde 8 kuruş, ve 14 Aralık tarihinde 8 kuruş zamlanmıştı. 

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Benzine Bir Zam Daha Geliyor!
Benzine Bir Zam Daha Geliyor!