Türkiye’nin bilgisayarda uzman markası Casper, ara dönem tatiline çıkan öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına göre alternatifler sunuyor. Casper’da taşınabilir, hafif ve güçlü modellerden, yüksek işlemci gücü isteyen modellere kadar her beklenti ve ihtiyaca uygun bilgisayarlar ve tabletler yer alıyor.

Klasik örgün eğitimin artık dijital dünya ile desteklenmesiyle beraber, veliler çocuklarının teknolojinin gerisinde kalmamasını ve derslerine destek olmasını sağlamak için bilgisayarlara yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye’nin bilgisayarda uzman markası Casper, ilköğretimden yükseköğretimdeki farklı disiplinlere hitap eden, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen dizüstü ve masaüstü modelleriyle eğitimlerine destek olmayı sürdürüyor.

Oyun Tutkunlarına: Excalibur Serisi

Yeni nesil güçlü işlemci ve ekran kartlarıyla dizüstü bilgisayarlar da oyun oynama fonksiyonlarının yanı sıra, performans gerektiren grafik programlarının kullanımına fazlasıyla imkan tanıyor. Excalibur dizüstü serileri, zarif tasarımlarının yanı sıra, Nvidia GeForce GTX 1060 ve GTX 1050 ve i7 HQ işlemcilerden güç alıyor. Excalibur serileri performans gerektiren programları kullananları fazlasıyla tatmin edecek özelliklere sahip.

İlk Bilgisayarım: Nirvana Masaüstü

İlk kez kendine ait bilgisayarlara sahip olma döneminde ve yaşı dolayısıyla fazla mobil olamayan ilköğretim öğrencileri için genellikle masaüstü bilgisayarlar tercih ediliyor. Nirvana masaüstü bilgisayarların yüksek performans sunan işlemcisi ile öğrenciler bilgi kaynaklarına ulaşarak araştırma, ders çalışma, ödevlerini yapma, okulları ile ilgili son duyuruları öğrenme ve ortaklaşa ödevlerini yapabilme hatta internet üzerinden deneme sınavlarına girebilme imkanlarına sahip oluyorlar. Nirvana masaüstünün paylaşımsız ekran kartı modelleri sayesinde ise öğrenciler animasyon ve video içeriklerini rahatlıkla izleyebiliyorlar.

Performans, Tasarım ve Hafiflik; Nirvana F Serisi

Öğrencilerin mobilite imkanları artırdığı için dizüstü bilgisayarlar tercih sebepleri oluyor. Casper’ın, araştırma şirketi Kalita ile öğrenciler arasında yaptığı araştırmaya göre dizüstü bilgisayarlarda pratiklik ve taşınabilirlik, ürün ile ilişkilendirilen birincil kavramlar. Yine aynı araştırmaya göre erkek öğrenciler işletim sistemi ve performans gibi özelliklere öncelik verirken, kız öğrenciler için birincil özellik, hafif ve taşınabilir olması. Nirvana F750’nin Intel 8. nesil işlemcisi ile son teknoloji arayan ve NVIDIA GeForce MX 150 GDDR5 ekran kartı ile performans arayan öğrencilerin tam istediklerini sağlarken, metal kasası mobil durumlarda üst düzey koruma ve dayanıklılık sağlıyor. Nirvana F300 ise 16.88 mm incelik, 1.3 kg hafifliği ve 3960 mAh’lık uzun pil ömrü ile her yere taşınabilir ve tek bir şarj ile saatler boyu kullanılabiliyor.

Türkiye’nin bilgisayarda uzman markası Casper, her ihtiyaca uygun geniş ürün yelpazesi, rakiplerine uygun fiyat avantajı ve ana ve bölge servislerindeki 1 saatte teslim servis hizmetiyle her sene olduğu gibi bu sene de öğrencilerin yanında yer almaya devam ediyor.