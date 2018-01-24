StartersHub Girişimleri Amerika'da Sergileyecek
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StartersHub Girişimleri Amerika'da Sergileyecek


StartersHub Girişimleri Amerika'da Sergileyecek
StartersHub Girişimleri Amerika'da Sergileyecek Elif İşçi - Tarih: 2018-01-24 Saat: 10:25:55
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StartersHub projesi ile birlikte girişimcilerin destek görmesi açısından gerekli çalışmalar Amerika'ya taşınıyor ve Silikon Vadisinde sergilenmesi amaçlanıyor.

StartersHub, farklı ülkelerden büyüme aşamasındaki girişimlerin altı ay boyunca Silikon Vadisi’nde çalışarak küresel pazarlara açılmalarını sağlayacak 3S Landing Pad’i duyurdu.

StartersHub, küresel ölçekli girişimcilik platformu Startupbootcamp ve beş üniversitenin bir araya gelerek oluşturduğu KOSGEB destekli uluslararası kuluçka merkezi Starcamp iş birliğiyle hayata geçirilen 3S Landing Pad, dünyanın dört bir yanında iş yapan başarılı girişimleri altı ay boyunca Silikon Vadisi'nde ağırlayarak global pazarlara açılmalarını sağlıyor. Farklı ülkelerde, kendi pazarlarında gelir elde etmeye başlamış teknoloji startup'larının başvuru yapabildiği platform, başta Dijital Sağlık, Büyük Veri ve İş Analitikleri, Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi, Nesnelerin İnterneti (IoT), Seyahat ve Lojistik, Finansal Teknolojiler (FinTech) olmak üzere geniş bir sektör yelpazesinde faaliyet gösteren girişimlere destek oluyor.

3S Landing Pad Girişimleri Altı Ay Boyunca Dünya Startup Ekosisteminin Kalbinde Çalışacak

3S Landing Pad’e seçilecek girişimlerin, global pazarlara açılma potansiyeline sahip bir ürün veya hizmet geliştirmiş olmaları ve mali açıdan ABD standartlarında iş yapabilir durumda bulunmaları gerekiyor. Bu nitelikleri karşılayarak başvurularını gerçekleştiren startup'lar arasından seçilen adaylar, Silikon Vadisi'ndeki ortak çalışma alanlarında, işlerini ABD pazarı ve küresel pazarlar için ölçeklendirecekler. Bu tür programlarda Silikon Vadisi’nde çalışma süreleri genel olarak 2-3 hafta olarak belirlenirken, 3S Landing Pad girişimleri altı ay boyunca dünya startup ekosisteminin kalbinde çalışacak. Programa seçilen girişimler StartersHub’dan program esnasında 40 bin dolar finansal destek, programın sonunda da StartersHub ve ortaklarından 250 bin dolara kadar devam yatırımı ve Startupbootcamp aracılığıyla 250 bin dolar değerinde ayni katkı elde edecekler.

Silikon Vadisi’nde çalıştıkları süre boyunca ABD'nin en iyi mentorlarının gözetiminde işlerini geliştirecek ve gelirlerini artıracak olan girişimler, yoğun bir iş ve satış geliştirme deneyimi kazanacaklar. Altı ay boyunca yatırımcılarla pek çok kez bir araya gelme fırsatı bulacak olan startup'lar, bu sayede iş modellerini ABD'nin en büyük girişim sermayelerine doğrudan anlatma ve yatırım alma fırsatı yakalayacak. Silikon Vadisi ve ABD pazarında hızlı büyüme için gerekli geliştirme araçlarını kurumsal iş ortaklarıyla birlikte hazırlama imkanı bulacak girişimler, daha sonra bu işi mevcut pazarlarında geliştirebilecek.

Parlak Girişimler Altı Ay Boyunca Startup Dünyasının Zirvesinde Çalışacak

Küresel ölçekli girişimlerin 20 Nisan 2018'e kadar başvuru yapabildikleri 3S Landing Pad için seçmeler 3-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 

StartersHub üç yıl boyunca gerçekleştirdiği Startupbootcamp İstanbul gibi girişim hızlandırma platformları aracılığıyla binlerce girişimin kurucusuyla temas kurdu ve küreselleşme aşamasında sürekli desteğin gerekli olduğunu gördü. Büyüme aşamasına geçen girişimlerin işlerini en hızlı ölçeklendirdikleri yer ise startup ekosisteminin zirvesi olarak kabul edilen ABD ve San Francisco olarak öne çıkıyor. ABD pazarına erişim hakkı kazanan girişimciler, 3S Landing Pad desteğiyle altı ay boyunca San Francisco'da ABD pazarına uygun şekilde işini ölçeklendirme ve girişim sermayeleriyle (VC) tanışma imkanı buluyor. Seçilen ekipler, Kasım 2018'de düzenlenecek tanıtım günlerinde iş modellerini, ürün ve hizmetlerini ABD'nin en büyük şirketlerine birinci ağızdan anlatabilecekler. Böylelikle çok daha hızlı bir büyüme ve yüksek değerlemeye ulaşma fırsatı elde edecekler.

Teknoloji girişimleri için, doğru zamanda doğru yerde konumlanmak, özellikle girişimcilik yolculuklarının başlangıcında ciddi bir avantaj sağlıyor. Yatırım anlaşmalarının hemen hepsi yüz yüze yapılıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi tarafından KOSGEB desteğiyle kurulmuş uluslararası ölçekte bir kuluçka programı olarak Silikon Vadisi’nde konumlanan Starcamp, 3S Landing Pad için kendi ağında barındırdığı sınırlar arası fonlama ve yeni pazar geliştirme konusunda dünyanın en iyi kurum ve mentorlarını seferber ediyor. Starcamp, Startupbootcamp ve StartersHub ile girişimleri, dünyanın en büyük yüksek teknoloji endüstrisi ekosistemine taşıma hedefi doğrultusunda güçlerini birleştiriyor.

startersHub ekonomi haber basın bülteni
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