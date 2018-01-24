Yoğun bir eğitim-öğretim dönemini geride bırakan 5-17 yaş arası yaklaşık 16 milyon öğrenci için kış sporlarıyla ilgilenebilecekleri en uygun zaman dilimini sömestir tatili oluşturuyor. Ancak, Uludağ, Palandöken, Erciyes ve Kartalkaya gibi kış turizmi açısından önemli potansiyele sahip bölgeler olsa da, tümünün 15 günlük tatilini bu tema ile değerlendirebilmesi kolay olmuyor. Konaklama ücretlerine kayak kiraları, teleski ve ekipman maliyetleri de eklenince ortaya birçok ailenin ödeyemeyeceği rakamlar çıkıyor. İmkanı ve zamanı olan aileler ya hep birlikte kayak tatili yapıyor ya da çocuklarını okulların ve özel kuruluşların düzenlediği kamplara göndermeyi tercih ediyor. Fakat maliyetlerin yüksek oluşu ve operasyon güçlükleri bu noktada da ortaya çıkıyor ve az sayıda okul kayak programlarını devam ettirebiliyor.

21 yıldır aralıksız olarak Uludağ’da düzenlediği kamplarla aileler için en güvenilir seçenek olmayı sürdüren Geleceğin Yıldızları Kayak Kampları Direktörü Murat Gözet, kış sporlarının daha geniş kitlelere yayılması için teşviklerin uygulanması gerektiğini vurguluyor. Gözet, “Sömestir döneminde en yüksek konaklama ücreti ile karşımıza çıkan otellerin toplam yatak kapasitesinin bir kısmını çocuk ve genç grupları için ayırması, teleski ücretlerinde ve kayak kiralamalarında özel indirimler yapılması gibi uygulamalarla daha çok kişinin kayak sporu ile tanışacağını düşünüyorum. Tüm gelişmiş ülkelerde uygulanan bu teşvikler bizde de uygulandığında gençler bu sporu sürdürebilecek ve onların sayesinde kış turizmi de gelişme gösterecek” sözleriyle turizmcilerin bugünün çocukları ile gençlerini desteklediklerinde gelecek yıllarda tesislerinin ve sektörün müşterilerini hazırlayacaklarına olan inancını belirtiyor.

Geleceğin Yıldızları Sömestir Tatilinde Farklı Deneyimler Sunuyor

Bugüne kadar 400’ün üzerinde kamp düzenleyen ve sektörünün Türkiye’deki önde gelen kurumlarından Geleceğin Yıldızları, sömestir tatilini “Kayak ve Snowboard Kampı” ve “Genç Yıldızlar Kampı” ile karşılıyor. Kayak ve Snowboard Kampı ile 8-13 yaş arası çocuklara, Genç Yıldızlar Kampı ile ise 14-17 yaş arası gençlere seviyelerine uygun kayak deneyimi sunan Geleceğin Yıldızları, 16 saat sürecek kayak ve snowboard eğitiminin yanı sıra karın başrolde olduğu tüm eğlenceli aktiviteleri içinde barındırarak unutulmaz bir sömestir tatili sunuyor.

26-31 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek kamp için İstanbul’dan Uludağ’a ulaşımın, Uludağ Beceren Otel’de 5 gece 6 gün konaklamanın, gerekli tüm spor malzemelerinin ve teleski ücretlerinin dahil olduğu kış programları 4250 TL’den fiyatlandırılıyor.