ABD Merkez Bankası’nın yeni başkanı en güçlü adaylardan olan Jerome Powell oldu. Powell, ABD Başkanı Donald Trump’ın favori ismiydi.

ABD Senatosunda Oylama Bitti

ABD Senatosu, Merkez Bankası’nın başkanını belirlemek için toplandı. Yapılan oylamada, Trump’ın başkan adayı onay aldı. Yapılan açıklamaya göre Powell, 97 oyun 87 tanesini topladı. 12 senatör ise olumsuz oy kullandı. Sonuç olarak ABD Merkez Bankası’nın yeni başkanı Powell oldu. Yeni başkan Janet Yellen’in yerine gelecek.

Yellen, ABD Merkez Bankası başkanlığına 2013 yılında getirilmişti. ABD Senatosu oylamada 56 oyu Janet Yellen’in lehine kullanmıştı. Karşı oylar ise 26 olmuştu.

Jerome Powell Kimdir?

Jerome Powell, ABD Merkez Bankası’nın önemli isimleri arasında yer alıyor. Banka bünyesindeki görevine 2012 yılında başladı. Görevi ise Guvernör oldu. Powell, ABD Başkanı oylamada Trump’ın aday isimleri arasında yer aldı. Trump tarafından aday gösterilmesinde ise cumhuriyetçi olması etkili oldu. Bunun yanında Powell’ın Yellen’in politikalarına destek verdiği de biliniyor.

Jerome Powell eğitimini hukuk alanında yaptı. Stanford Üniversitesi mezunu olan isim, kamuda ve özel sektörde başarılı işlere imza attı. Bu kapsamda kamuda ABD Hazine Bakanlığı bünyesinde önemli görevler üstlendi. Kamudaki görevler öncesinde ise ülkenin büyük yatırım şirketlerinde faaliyet gösterdi. Alınan bilgilere göre Powell an itibariyle 64 yaşında bulunuyor.

ABD Senatosu, Jerome Powell için oylamayı yapsa da FED’in başkanı olabilmek için senatonun son onayı vermesi şart. Onayın çıkması halinde ABD Merkez Bankası’nın yeni başkanı Powell olacak. Eski başkan Yellen, yerini Powell’a bırakacak. Beklentiler gerçekleşirse ABD Merkez Bankası’nın başkanlık koltuğuna 3 Şubat 2018 itibariyle Powell oturacak.