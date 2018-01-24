2017 Yılında Ülkede 1.4 Milyon Konut Satıldı
Advert Advert Advert


2017 Yılında Ülkede 1.4 Milyon Konut Satıldı


2017 Yılında Ülkede 1.4 Milyon Konut Satıldı
2017 Yılında Ülkede 1.4 Milyon Konut Satıldı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-24 Saat: 10:33:51
Anasayfa Emlak 2017 Yılında Ülkede 1.4 Milyon Konut Satıldı

2017 yılı emlak araştırmasının tamamlanmasının ardından konut satışlarında artış yaşandığı ve toplam 1.4 milyon konut satıldığı tespit edildi.

2017 yılında konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artış gösterdi. Böylelikle 2017 yılında Türkiye genelinde 1 milyon 409 bin 314 konut, satış sonucu el değiştirmiş oldu.

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, 2017 Türkiye Konut Satış İstatistiklerini ve medya yansımalarını inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu’ndan derlediği bilgilere göre, 2017 yılında 1 milyon 409 bin 314 konut, satış sonucu el değiştirdi. Konut satışlarında, İstanbul 238 bin 383 konut satışı ve yüzde 16,9 pay ile ilk sırada yer aldı. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 150 bin 561 konut satışı ve yüzde 10,7 pay ile Ankara, 84 bin 184 konut satışı ve %6 pay ile İzmir takip etti. En az konut satışının gerçekleştiği il ise 124 konut ile Hakkâri oldu.

Türkiye genelinde satılan konutlar, 2017’nin Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,8 azalarak 132 bin 972 olurken, İstanbul 22 bin 932 konut satışı ve yüzde 17,2 ile yine en yüksek paya sahip oldu. İpotekli konut satışları ise Türkiye’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,7 oranında azalış göstererek 34 bin 29 oldu.

En Çok Iraklılar Konut Satın Aldı

ITS Medyave Ajans Press’inderlediği bilgilere göre, geçtiğimiz yıl konut satışlarıyla ilgili 13 bin 322 haber çıkışı belirlenirken bu rakam 2016 yılında 11 bin 905 oldu.Medyaya yansıyan konut haberlerinde yabancılara yapılan satışlar büyük yankı uyandırırken, yabancı uyruklu vatandaşlara satılan konut sayıları ise yüzde 22,2 oranında artış gösterdi. 2017 yılında yabancı uyruklu vatandaşlara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 8 bin 182 konut ile İstanbul, ikinci sırayı da 4 bin 707 konut ile Antalya aldı. Yabancı uyruklu vatandaşların Aralık ayında aldığı konut sayısı ise 2 bin 164 oldu. Yabancılar arasında en çok konutu, 3 bin 805 satın alımla Iraklılar gerçekleştirdi. Irak’ı 3 bin 345 konutla Suudi Arabistan, bin 691 konutla Kuveyt, bin 331 konutla Rusya ve bin 78 konutla Afganistan vatandaşları takip etti.Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı ise, geçtiğimiz yılın Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azalarak 66 bin 661 oldu. Böylelikle toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %50,1 olarak gerçekleşti.

konut satışı ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
5.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 5.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? Bankalardan kredi çekme ve kredi geri ödemeleri için çeşitli türlerde kriterler ve alternatifler sunuluyor. Bunlar ise kredi başvurusu yapan kişilerin sigortalı olup olmaması, gelirlerinin olup olmaması, kredi notu...
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim?
20.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? 20.000 TL İhtiyaç kredisi kullanımı ve 20.000 TL kredi kullanımında geri ödeme planları.
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi!
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Trabzon Limanı'nın Bugün Halka Arzı Gerçekleştirildi
Trabzon Limanı'nın Bugün Halka Arzı Gerçekleştirildi
Sanal Paralara Yatırımın Artmasıyla FİnTech'in Değeri Düştü
Sanal Paralara Yatırımın Artmasıyla FİnTech'in Değeri Düştü