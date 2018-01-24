Borsa İstanbul’da gong haftanın üçüncü işlem günü için çaldı. BIST 100 endeksi bugünün açılışını yatay bir seyir izleyerek yaptı. Endeks değeri açılışta yüzde 0,07 oranında arttı.

BIST 100 Endeksi Açılışı Yatay Yaptı

BIST 100 endeksi 24 Ocak 2018 tarihine yüzde 0,07’lik artışla başladı. Artış endeks değerine 77 bin 24 puan olarak yansıdı. BIST 100 endeksin açılıştaki puanı ise 118.477,30 oldu.

Bugünün açılışında bankacılık endeksi yüzde 0,12’lik artış kaydetti. Holding endeksi ise değer kaybetti. Endeksteki gerileme yüzde 0,03 olarak gözlemlendi.

Borsa İstanbul’da yer alan sektör endeksleri incelendiğinde açılışta en çok değer artıran endeks sigorta oldu. Sigorta endeksindeki artış açılışta yüzde 0,78’i gördü. sektörel endekslerden en fazla kaybı ise tekstil ve deri yaşadı. Açılışta endeks değeri yüzde 0,11 geriledi.

BIST 100 Son Zamanların Rekor Kapanışını Yaptı

BIST 100 endeksi bir önceki gün açılışını pozitif yönlü yapmıştı. Günün gelişimi de aynı yönde devam etti. Endeks 118.955,83 puana kadar yükselerek yatırımcının yüzünü güldürdü. BIST 100 gün kapanışını da aynı rekorla geride bıraktı. Kapanışta göstergeler 118.400,06 puan olarak kayda alındı. Tüm gelişmeleri bir bütün olarak değerlendiren analistler dolardaki fiyat gerilemesinin borsaya olumlu yansıdığını ifade etti. Bunun yanında Zeytin Dalı Harekatı’na yönelik endişelerin azalmasının da rekorları beraberinde getirdiğini kaydetti.

Piyasalar bugün İngiltere’nin işsizlik verilerini takip edecek. Yurtdışından gelecek açıklamalardan bir diğeri ise Avrupa ile ABD’nin PMI verileri olacak.

Piyasa uzmanlarına göre BIST 100’ün bugünkü destek noktası 115 bin puan olacak. Direnç noktası ise 120 binde gerçekleşecek.