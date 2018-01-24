Medikal Sektörü EXPOMED'de Buluşacak
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Medikal Sektörü EXPOMED'de Buluşacak


Medikal Sektörü EXPOMED'de Buluşacak
Medikal Sektörü EXPOMED'de Buluşacak Elif İşçi - Tarih: 2018-01-24 Saat: 10:35:52
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22 ile 25 Mart tarihleri arasında EXPOMED fuarının kapılarını açması bekleniyor. Bu fuarda dünyanın farklı noktalarından medikal sektör temsilcileri bir araya gelecekler.

REED TÜYAP Fuarcılık tarafından bu yıl 22-25 Mart 2018 tarihleri arasında 
25. kez sektör profesyonellerine kapılarını açmak için hazırlanan EXPOMED, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yanı sıra KOSGEB desteğiyle de yoluna tüm hızıyla devam ediyor. Katar Özbekistan, Sudan, Suudi Arabistan ‘ın yanı sıra dünyanın farklı ülkelerindeki medikal sektör temsilcilerini buluşturacak EXPOMED, sağlık sektöründeki en yeni teknolojilerin, AR-GE ve inovasyon harikası ürünlerin sergileneceği bir platform olarak öne çıkıyor.

Avrasya Bölgesi’nin ve Türkiye’nin medikal alandaki en önemli buluşma platformu EXPOMED Fuarı, bu yıl 25. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın desteğinden sonra KOSGEB desteğini de alan fuar, dünyanın farklı noktalarından medikal sektör temsilcilerine ev sahipliği yapmasıyla sektör profesyonellerinin ajandasında ilk sırada yer alıyor.

Dünyanın 40 Farklı Bölgesinde 1000’i Aşkın Katılımcı…

Bu yıl 22-25 Mart 2018 tarihleri arasında İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek medikal cihaz, ekipman ve teknolojilerin sergilendiği, medikal trendlerin ve bilimsel etkinliklerin takip edildiği Avrasya'nın lider fuarı EXPOMED; 4 gün boyunca sağlık sektöründeki en yeni teknolojilerin, AR-GE ve inovasyon harikası ürünlerin sergileneceği bir platform olarak göze çarpıyor. Ortopedi ve Sarf Malzemeleri, Elektro Medikal Ekipman ve Medikal ve Laboratuvar Teknolojileri ile Hastane Yapı ve Tıbbi Tesis Yönetimi olmak üzere 3 temel ürün grubuna göre ayrılan salonlarda ziyaretçilerini bekleyen fuar; yerli ve yabancı sektör profesyonellerini bir araya getirme hedefiyle gerçekleştiriliyor. Dünyanın farklı noktalarında İstanbul’a gelecek olan alım heyetlerinin de buluşma noktası olmayı amaçlayan fuar, özelikle Katar, Sudan, Suudi Arabistan ve Özbekistan’dan İstanbul’a gelecek sektör temsilcilerini fuar katılımcılarıyla bir araya getiriyor. Öte yandan 40 ülkeden 1000’i aşkın üzerinde katılımcı firmayı aynı çatı altında buluşturarak global gücünü de ortaya koyan fuar, Türkiye’nin sağlık yatırımlarını desteklemesiyle büyük beğeni topluyor.

Her yıl güçlenerek yoluna tüm gücüyle devam eden EXPOMED, 22 - 25 Mart 2018 tarihleri arasında İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 25. kez sektör temsilcilerine kapılarını açmak için gün sayıyor.

EXPOMED ekonomi haber basın bülteni
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