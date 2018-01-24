Beymen'e En İyi Moda Perakendecisi Ödülü Geldi
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Beymen'e En İyi Moda Perakendecisi Ödülü Geldi


Beymen'e En İyi Moda Perakendecisi Ödülü Geldi
Beymen'e En İyi Moda Perakendecisi Ödülü Geldi Elif İşçi - Tarih: 2018-01-24 Saat: 10:54:17
Anasayfa Şirketler Beymen'e En İyi Moda Perakendecisi Ödülü Geldi

Beymen 2017 yılında yapılan değerlendirmelerin ardından Dünyanın En İyi Moda Perakendecileri ödülünü alarak bu ödülü alan ilk Türk markası seçildi.

Türkiye lüks perakende sektörünün önde gelen markalarından BEYMEN, “Dünyanın En İyi Moda Perakendecileri” ödülünü kazanan ilk Türk markası oldu

BEYMEN, 50 ülkede, 8 ayrı dilde yılda dört kez yayınlanan, moda dünyasının en prestijli uluslararası yayınlarından WeAr Global Dergisi tarafından verilen “2017 Dünyanın En İyi Moda Perakendecileri” ödülüne layık görüldü.

Moda dünyasının en iyi mağazaları, koleksiyonları ve yeni trendleri ile ilgili geniş içeriğiyle dünyanın öndegelen satınalmacıları, perakendecilerı, influencerları, trend belirleyicileri ve karar vericileri tarafından yakından takip edilen WeAr Global Dergisi, bu yıl onuncu kez düzenlediği “Dünyanın En İyi Moda Perakendecileri” ödülünü kazananları derginin Ocak 2018 sayısında açıkladı. Derginin yazı işleri ekibi ve okuyucularının 2017 yılı aday mağazaları arasından yaptıkları değerlendirmede “2017 Dünyanın En İyi Moda Perakendecileri” ödülünü; BEYMEN (İstanbul), Dover Street Market (Londra) ve Triple Major (Şangay) kazandı.

Dünyanın En İyi Moda Perakendecileri Ödülü’nü önceki yıllarda kazananlar arasında Colette (Paris), Selfridges (Londra), Liberty (Londra) gibi dünyaca ünlü mağazalar yer alıyor.

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