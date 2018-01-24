Bankalardan kredi çekme ve kredi geri ödemeleri için çeşitli türlerde kriterler ve alternatifler sunuluyor. Bunlar ise kredi başvurusu yapan kişilerin sigortalı olup olmaması, gelirlerinin olup olmaması, kredi notu ve çeşitli bir çok konuya göre değişiklik gösteriyor.

Özel ya da devlet bankası olduğu farketmeksizin bir bankadan 5.000 TL kredi çekmek için başvurusu yapanların Findeks kredi notu ile gelir durumları dikkate alınıyor. Kredi notunun yüksek ve gelirin belgelenebilir olması kredi alma imkanını yükseltiyor.

Kredi Çekerken Kredi Notuna Dikkat!

Kredi notu 1 ile 699 arasında bulunan kişiler en riskli grupta yer alırken, 1700 ve üzerinde olanlar ise çok iyi grupta yer alıyor. 700 ile 1099 arasında kredi notuna sahip olan kişilerin kredi almaları düşük olurken, 1100 ile 1499 arasında kredi notuna sahip olan kişilerin ise gelir durumları inceleniyor. 1499 ve üzeri kredi notu olanların bankadan kredi alma ihtimalleri yüksek olup, yine benzer şekilde gelir durumları inceleniyor.

Kişilerin gelir durumları da bankadan kredi çekmek için istenilen en önemli detaylar arasında yer alıyor. Ancak gelir durumunun yüksek olması değil, düzenli ve belgelenebilir olması en önemli noktadır. Yani aylık 2.000 TL maaş alan bir kişi bankadan 5.000 TL kredi çekebiliyor. Ancak 100.000 TL, 150.000 TL gibi yüksek tutarlarda kredi alabilmek için gelir durumuna ek olarak kişilerden talep edilen unsurlar oluyor.

Ödeme Planını Gelirinize Göre Oluşturun!

5.000 TL kredi alan bir kişinin taksit ödemesi hem bankanın uyguladığı faiz oranına hem de kişilerin aylık gelirlerine göre değişiklik göstermektedir. Bankaların uyguladıkları ihtiyaç kredisi faiz oranları da kişiden kişiye göre farklılık göstermektedir.

Örneğin; Ziraat Bankası 5.000 TL kredi çekildiğinde taksit ödemesi kişilerin OYAK üyesi, emekli, özel sektör ya da kamu çalışanı olması, emekli aylıklarının Ziraat Bankası'ndan temin edilmesi, o döneme ait güncel bir kampanyadan yararlanılması ve benzeri özelliklerde birçok unsurlara göre farklılık göstermektedir.

Benzer şekilde diğer bankaların da kişiye, mesleğe, emekliliğe ya da güncel kampanya özelliklerine göre kredi faiz oranı uygulamaları olmaktadır.Bu faiz oranlarıyla birlikte, bankaların bir çoğu müşterilerinin gelirlerine göre geri ödeme planları hazırlamaktadır. Bu ödeme planları da bankadan bankaya değişmek şartı ile 3 ayda bir, ilk 3 ay ödemesiz, ertelemeli, dönemsel ya da değişen taksit tutarları ile ödeme planları sunulmaktadır. Kişiler de kendi gelirlerine göre kredi ödeme planı tercih edebilmektedirler.Hane halkında kişi başına düşen gelir miktarının yarısını geçmeyecek kredi taksiti tutarlarına göre bankalar tarafından ödeme planları sunulmaktadır.

5.000 TL Kredi Çeksem Ne Kadar Öderim? sorusunun cevabı için örnek bir kredi hesaplaması yapıldığında, bir bankadan 48 ay vadeli 5.000 TL kredi çekildiği zaman aylık kredi ödemesi yüzde 1,32 faiz oranı uygulanırsa 149 TL olmaktadır. Söz konusu faiz oranı ile 3 ayda bir ödemeli ödeme planıyla kredi çekildiğinde taksit ödemesi 455 TL, 6 ayda bir ödemeli ödeme planında 897 TL, 3 ay ertelemeli ödeme planında aylık 159 TL olmaktadır.