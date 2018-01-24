Dağ Mühendislik Rotasını Yeniledi
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Dağ Mühendislik Rotasını Yeniledi


Dağ Mühendislik Rotasını Yeniledi
Dağ Mühendislik Rotasını Yeniledi Elif İşçi - Tarih: 2018-01-24 Saat: 10:57:43
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Dağ mühendislik projelerinin tanıtımı için çıktığı Avrupa turnesinde rotayı genişlettiği ve Köln'ü de eklediği öğrenildi.

Dağ Mühendislik, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik tanıtım organizasyonlarını sürdürüyor. Emlak Konut GYO güvencesi Dağ Mühendislik kalitesiyle hayata geçirilen Tual Bahçekent ve Tual Adalar projeleriyle Avrupa'ya yönelen Dağ Mühendislik, Danimarka'nın ardından 21 Ocak’ta Almanya'da bir tanıtım etkinliğine imza attı.

Türkiye ekonomisine değer katmak ve fark yaratan projeleriyle konut sektörünün öncü markaları arasında yer almak hedefini sürdüren Dağ Mühendislik, Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdiği Tual Bahçekent ve Tual Adalar projelerinin tanıtımını yurt dışına da taşıdı.

Geçtiğimiz Aralık ayında Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik özel ön lansman etkinliği düzenleyen Dağ Mühendislik, bu etkinliğin bir benzerini 21 Ocak’ta Almanya’nın Köln şehrinde gerçekleştirdi.

Gurbetçilerden Tual Projelerine Büyük İlgi

Tual Adalar ve Tual Bahçekent projelerinde yer alan sınırlı sayıdaki daireler için Köln'de gerçekleştirdikleri ön lansman etkinliği hakkında değerlendirmede bulunan Dağ Mühendislik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan Dağ, yurt dışı tanıtım faaliyetlerinden beklenenin üzerinde ilgi gördüklerini söyledi.

Geçtiğimiz Aralık ayında Kopenhag'da gerçekleştirilen toplantıda, burada hayatını sürdüren vatandaşlardan yoğun ilgi gördüklerini söyleyen Dağ: "Aynı ilgiyi Köln’de de gördük. Biz bu etkinliklerle Türkiye’nin konut ihracına da katkıda bulunuyoruz. Ülkemiz ve milletimiz adına Dağ Mühendislik olarak yatırımlarımıza hız vererek üstümüze düşen sorumluluğu göstermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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