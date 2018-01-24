Petrol piyasasının beklediği açıklama ardından Brent petrolün fiyatı 69 dolar 88 cent oldu. Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64 dolar 54 centten alıcı buluyor.

Brent Petrol Güne 69,21 Dolardan Başladı

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin stok verilerini dün açıkladı. Açıklama ardından petroldeki fiyat artışı durdu. Kısa adı API olan Amerikan Petrol Enstitüsü’nün açıklaması öncesinde Brent petrol güne 69 dolar 21 centten başlamıştı. Gün içerisinde 70 dolar sınırını yeniden aşarak 70,21 dolara yükseldi. Bugünün açılış fiyatı ise 69 dolar 95 cent oldu. Saatler 09.25’i gösterdiğinde Brent petrolde varil fiyat yüzde 10 oranında arttı. Aynı anlarda Batı Teksas tipindeki ham petrol 64 dolar 54 centten işlem gördü.

ABD’nin Petrol Stoku Arttı

Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre ülkenin petrol stokları artış kaydetti. Stok konumunda olan petroldeki artış 4 milyon 800 bin varil oldu. Stok toplamı ise 416 milyon 200 bin varil olarak duyuruldu.

Piyasa analistlerine göre IMF’in bu yıl ve gelecek sene büyüme beklentileri petrol piyasasındaki fiyatların yükselmesini beraberinde getirecek nitelikte oldu. IMF’in küresel büyüme beklentisi yüzde 3,7 olarak açıklanmıştı. Bu oran son değerlendirme ardından yüzde 3,9 seviyesine çıkarıldı.

Piyasalar bugün ABD’nin haftalık stok, üretim ve sondaj kuyusu verilerini takip edecek. konuyla ilgili açıklamayı ise ABD Enerji Enformasyon İdaresi yapacak.

Uzmanlar Brent petrolü teknik olarak değerlendirdiklerinde 69 dolar 89 cent ile 69 dolar 95 cent aralığının direnç bölgesi olduğunu belirtti. Destek aralığınınsa 69 dolar 77 cent ile 69 dolar 83 cent olacağını öngördü.