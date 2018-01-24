Sağlık Bakanlığı Onaylı Sigara Seferberliği Başlıyor
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Sağlık Bakanlığı Onaylı Sigara Seferberliği Başlıyor


Sağlık Bakanlığı Onaylı Sigara Seferberliği Başlıyor
Sağlık Bakanlığı Onaylı Sigara Seferberliği Başlıyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-24 Saat: 11:04:35
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Sağlık Bakanlığı onaylı olarak ücretsiz olarak sigarayı bırakmak isteyenler için sigara bırakma seferberliği başlatılıyor.

Tüm dünya sağlık politikalarının büyük sorunu ve bireylerin hastalıklarının ilk sıralardaki nedeni olan sigara içme alışkanlığından kurtulmak için yeni yıl bir motivasyon nedeni olabilir. Türk Solunum Derneği Tütün Çalışma Grubu sekreteri Doç. Dr. Tijen Şengezer sigara alışkanlığı ile ilgili, tütün kullanan her iki kişiden birinin hayatını kaybettiğine dikkat çekerken, tütün alışkanlığının Rus ruletinden daha ölümcül riskli olduğunu belirtiyor.

Sağlık Bakanlığı da Türkiye çapında yıllardır uyguladığı sigara bırakma seferberliği ile bu soruna çözüm üretmeye kararlı. Sağlık Bakanlığı ücretsiz, toplumsal sağlık hizmeti olan “sigara bırakma programı” kapsamında, en etkili ve güvenli yöntemlerden biri olan “nikotin replasman tedavisi” (NRT) sini dünyanın sağlık ürünleri lideri Johnson&Johnson tarafından üretilen 600 bin kutu nikotin bandı ile ücretsiz olarak hastalar ile buluşturuyor. Sigara bırakma tedavisinin en etkili ve güvenli yollarından biri olan nikotin bantları, 50 bin hastanın ihtiyacı için, ülke genelinde 415 sigara bırakma polikliniğinde ücretsiz olarak, sigara bırakmak isteyenlere sunuluyor. Sigara bırakma kliniklerine başvuranlar, nikotin bantlarını, Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Kliniklerinin bir hizmeti olarak ücretsiz alabiliyor.

Nikotin bandı, erişkinlerde sigara bağımlılığının tedavisinde, sigarayı bırakmaya istekli kişilerde nikotin isteğini ve sigara bırakıldığında görülen, baş ağrısı, uykusuzluk, endişe gibi belirtileri hafifleterek, sigarayı bırakmaya yardımcı olarak ve güvenli bir yöntem olarak kullanılıyor.

Bunları Biliyor Musunuz?

  • Tütün tarlasına büyük ve küçükbaş hiçbir hayvanın girmediğini ve tütün bitkisini yemediğini
  • Yılanların tütünün kokusundan kaçtığını
  • Sigara dumanı ile dolu bir odaya sineklerin ve benzeri uçucuların girmediğini
  • Günde bir sigaranın bile bağımlılık işareti olduğunu
  • Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra kan basıncı ve nabzın normale döndüğünü, el ayak dolaşımının düzeldiğini, 24 saat sonra vücudun karbonmonoksitten arındığını, 2-12 hafta sonra akciğer fonksiyonlarının normale döndüğünü, 1 sene sonra ise koroner kalp hastalığı riskinin sigara içen birinin yarısı kadar olduğunu
  • Günde 2 paket sigara içen bir kişinin sigara için ayırdığı parayı tasarruf etmesi durumunda 10 yılda yaptığı birikimle bir araba alabildiğini
  • Sağlık Bakanlığına bağlı Sigarayı Bırakma Polikliniklerinde sigarayı bırakma programı kapsamında nikotin bantlarının ücretsiz verildiğini
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