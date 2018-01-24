Özel Sinema Kulübü Sinemia Türkiye’nin 2017’nin sinema karnesini çıkardı. Buna göre tüm yıl boyunca sinema salonlarında 71 milyon 188 bin 594 bilet satıldı. Hasılat rakamları ise bir önceki yıla göre yüzde 25 artarak 870 milyon 773 bin 224 TL’ye ulaştı.

En Çok İzlenen İlk 10 Filmden Sadece 3’ü Yabancı

Sinemalarda bir yıl boyunca 537 film vizyondaydı. Bunların 192 tanesi yerli filmlerdi. Oransal olarak yerli filmlerin sayısı yabancılara göre daha az olsa da, en çok izlenen ilk 10 film içindekilerin sadece 3 tanesi yabancı yapımlar oldu. Satılan 71 milyon biletin 40 milyonu yerli filmler içindi. En çok izlenen filmlerde ilk 3’e de yerli yapımlar damga vurdu. 7,4 milyon izleyiciyle Recep İvedik 5 birinci, 5,3 milyon izleyiciyle Ayla ikinci, 3,4 milyon izlenmeyle Aile Arasında üçüncü oldu. En çok izlenen yabancı film “Hızlı ve Öfkeli 8” 2,6 milyon izlenmeyle listeye 5’inci sıradan girebildi.

Diyarbakırlıların Sinemaya Gitme Sıklığı İstanbullulardan Yüzde 50 Fazla

Sinemia verileri baz alınarak yapılan analize göre, 2017’de sinemaya en çok giden il Diyarbakır oldu. Diyarbakır’ı sırasıyla Erzurum, İzmir, Ankara ve İstanbul takip etti. En az sinemaya giden il ise Kütahya olarak belirlendi. Buna göre, Diyarbakırlıların sinemaya gitme sıklığı, en az giden Kütahyalıların 6,5 katı, İstanbulluların ise 1,5 katı.

Sinemia Kurucusu Rıfat Oğuz, araştırma sonuçlarına yönelik olarak, “İstanbul, Ankara gibi büyük kentler, nüfuslarıyla doğru orantılı şekilde en fazla sayıda biletin satıldığı yerler. Ancak bir kişinin kaç kez sinemaya gittiğine baktığınızda, diğer kentlerin gerisinde kalıyorlar. Bunun en önemli sebebi büyük kentlerde daha fazla ve farklı çeşitte sosyal ve kültürel aktivite bulunması ve sinemasever bu alternatifleri de değerlendiriyor olması” dedi.

“Sinema Sezonu Kıştır” Algısı Kırılırsa, Hasılat 2 Katına Çıkar

2017’de en çok sinemaya gidilen aylar ise Kasım, Aralık ve Şubat oldu. Bu sonuçları ABD verileri ile karşılaştıran Rıfat Oğuz, “İzleyicinin her mevsim sinemaya gittiği ABD’den farklı olarak Türkiye’de hala “sinema sezonu kıştır” algısı var. Türkiye’de yapımcılar ve dağıtımcılar gişesi zaten yüksek olacak filmleri “sinema sezonu” olarak görülen kış aylarında vizyona sokmayı tercih ediyor, sinemaseverde de bu şekilde bir alışkanlık var. Eğer bu algıyı değiştirebilirsek, ABD’deki gibi yüksek bir yaz mevsimi geçirip, Türkiye’nin sinema hasılatını 2 katına çıkarabiliriz” bilgisini verdi.

En Çok Öğrenciler ve Genç Çalışanlar Sinemaya Gidiyor

Sinemia üyelerinin alışkanlıkları incelendiğinde, erkeklerin kadınlara göre 1,5 kat daha sık sinemaya gittiği görülüyor. Yaşlarına göre bakıldığında ise, sinemaya en sık gidenler 16 yaş üstü öğrenciler ve genç çalışanlar olarak öne çıkıyor. 30’lu yaşların sonuna doğru sinemaya gidiş sıklığında bir azalma yaşanıyor. Bu oran, emeklilikle paralel olarak 50’li yaşlarla birlikte tekrar artışa geçiyor.

Gece seanslarını yüzde 83 oranında erkekler tercih ediyor. Öğrenciler 14.00 – 17.00 arasındaki gündüz seanslarını tercih ediyor. 28 – 30 yaş aralığındaki genç çalışanlar mesai saatleriyle paralel olarak daha çok 18.00 sonrasındaki seansları seçiyor.