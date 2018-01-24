Dünyanın en büyük kurvaziyer liman operatörü Global Ports Holding PLC’nin (GPH) Baş Hukuk Sorumluluğuna Dr. Ece Gürsoy atandı. GPH CEO'su Emre Sayın, "GPH için heyecan verici bir dönemdeyiz. Dr. Gürsoy hem büyümemizde hem de Londra’da halka açılan şirketimizin kurumsallaşmasında önemli rol oynayacak” dedi.

14’ü kurvaziyer 2’si ticari olmak üzere 8 ülkede toplam 16 liman ile kurvaziyer liman işletmeciliğinin dünya lideri Global Ports Holding Holding PLC (GPH) kurumsal yapısını ve yönetim kadrosunu da önemli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. GPH’nin son transferi Dr. Ece Gürsoy oldu. Uluslararası hukuk alanında etkin isimlerden biri olan Dr. Ece Gürsoy Global Ports Holding PLC Baş Hukuk Sorumlusu oldu.

GPH CEO'su Emre Sayın, "Dr. Gürsoy'un GPH'ye katılmasından son derece memnunum. Kapsamlı yasal ve ticari tecrübesi, aynı anda hem Türk hem de İngiliz hukuk sistemine hakim olması işimizin ihtiyaçlarıyla tam bir uyum gösteriyor. GPH için heyecan verici bir dönemdeyiz. Büyüme stratejimizle paralel olarak Dr. Gürsoy’un şirketimizdeki rolü giderek önem kazanacak” diye konuştu.

Global Ports Holding’in, uluslararası pazarda eşsiz konumuyla, önde gelen küresel bir liman operatörü olduğunu vurgulayan Dr. Ece Gürsoy, “GPH dinamik bir şirket. Üstlendiğim rolüm, şirketin stratejisinin yapılandırılmasında yardımcı olmam için harika bir fırsat. Takıma katılmaktan çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Gürsoy, Global Ports Holding'e katılmadan önce, 6 yıl boyunca Lightsource Renewable Energy Holdings Limited'de Baş hukuk müşavirliği ve yönetim kurulu üyeliği yapmış bulunmaktadır. Gürsoy Lightsource’dan önce uluslararası hukuk firmaları Dentons and White & Case'de proje finansmanı, altyapı, enerji ve özel sermaye üzerine uzmanlaştı. Kamu Özel Sektör Ortaklığı, Özel Finans Girişimleri, altyapı, imtiyazlar ve yenilenebilir projeler üzerine 8 yıldan fazla çalışmıştır.

Londra Üniversitesi'nde Kurumsal ve Ticaret Hukuku Yüksek Lisansı ve King's College London'da Avrupa Rekabet Hukuku alanında doktora derecesi aldı. Ayrıca, 2015-2017arasında Yönetim Kurulu Sekreteri olarak görev aldığı Türk İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası’nda yönetim kurulu üyeliği yapan Gürsoy, yakın zamanda Başkan Yardımcılığı’na atandı. Gürsoy 2016 yılında Halsbury yılın hukuk takımı ve 2017 yılında yılın baş hukuk müşaviri ödülüne hak kazandı.